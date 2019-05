VIDEO Serie A: AC Milan, pe poziție de Champions League (2-0 vs Frosinone) / Suso, lovitură liberă executată perfect

Camillo Ciano (Frosinone) a ratat un penalty în minutul 50. Piatek a deschis scorul în minutul 57, iar Suso a stabilit rezultatul final dintr-o lovitură liberă executată perfect, la care portarul advers a rămas spectator.În minutul 83, Ignazio Abate a părăsit cu lacrimi în ochi terenul, fiind înlocuit cu Andrea Conti. Contractul acestuia expiră la finalul sezonului și nu va fi prelungit.Chievo vs Sampdoria 0-0Empoli vs Torino 4-1Parma vs Fiorentina 1-0AC Milan vs Frosinone 2-021:30 Juventus vs Atalanta21:30 Napoli vs Inter1. Juventus 36 meciuri (69-27) 89 puncte2. Napoli 36 (68-32) 763. Inter 36 (54-28) 664. AC Milan 37 (52-34) 655. Atalanta 36 (73-44) 655. AS Roma 37 (64-47) 637. Torino 37 (49-36) 60 etc.