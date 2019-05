Şahtior mai avea nevoie de o singură victorie pentru a câştiga titlul înainte de finalul sezonului şi a reuşit acest lucru duminică, scor 1-0 cu Zoria Lugansk.

Fosta echipă a lui Mircea Lucescu are 76 de puncte şi nu mai poate fi depăşită de rivala Dinamo Kiev, care are 65 de puncte.

⚒ SHAKHTAR ARE THE CHAMPS! \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6



\uD83C\uDFC6 FOR THE THIRD SEASON IN A ROW AND FOR THE 12TH TIME IN THEIR HISTORY!\uD83C\uDFC5 pic.twitter.com/ZFy913hP6n