Valencia s-a calificat în sezonul viitor de Champions League (2-0 vs Real Valladolid)

La Liga

Valencia a învins, în deplasare, scor 2-0, formația Real Valladolid, a adunat 61 de puncte și s-a calificat în sezonul viitor de Champions League. "Liliecii" au terminat pe poziția a patra, după ce Getafe a remizat cu Villarreal, scor 2-2.





Carlos Soler ('36) și Rodrigo ('52) au înscris golurile victoriei Valenciei.

Echipele calificate în Champions League: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Echipele calificate în Europa League: Getafe, Sevilla, Espanyol.

\uD83D\uDD25 ¡Os hemos oído, os hemos SENTIDO!



Y ahí estáis AFICIÓN ENORME \uD83E\uDD87\uD83D\uDDA4



¡Qué poco queeeeeeeeeeeda! \uD83E\uDD29#VolemLaChampions \uD83C\uDF1F pic.twitter.com/CU1aUzG1bW — Valencia CF \uD83E\uDD87\uD83D\uDCAF (@valenciacf) May 18, 2019



Rezultatele înregistrate sâmbătă în La Liga:





Levante vs Atletico Madrid 2-2

Espanyol vs Real Sociedad 2-0

Getafe vs Villarreal 2-1

Sevilla vs Athletic Bilbao 2-0

Valladolid vs Valencia 0-2



Au rămas de disputat:



Clasament La Liga:





1. Barcelona 37 meciuri (88-34) 86 puncte

2. Atletico Madrid 38 (55-29) 76

3. Real Madrid 37 (63-44) 68

4. Valencia 38 (51-35) 61

5. Getafe 38 (48-34) 61

6. Sevilla 38 (62-47) 59

7. Espanyol 38 (48-50) 53

8. Athletic Bilbao 38 (41-45) 53 etc.

21:45 Alaves vs Girona21:45 Celta Vigo vs Vallecano21:45 Huesca vs Leganes13:00 Real Madrid vs Betis17:15 Eibar vs Barcelona