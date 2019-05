Massimiliano Allegri, înaintea despărțirii de Juventus: "O pauză îmi va veni bine şi apoi voi vedea ofertele"

Antrenorul Massimiliano Allegri, care va părăsi Juventus la finalul acestui sezon, s-a despărţit de club cu prilejul unei emoţionante conferinţe de presă, în care italianul a spus că vrea să se bucure de o pauză şi apoi va analiza ofertele ce vor veni, relatează EFE, potrivit Agerpres.





La conferinţa de presă au participat preşedintele Andrea Agnelli, şi jucătorii echipei, inclusiv Cristiano Ronaldo.





''Le mulţumesc băieţilor pentru ce mi-au oferit. Am avut multe satisfacţii, părăsesc o echipă câştigătoare, care poate repeta succesele în Italia şi care poate face ceva mare în Champions League. Am făcut un schimb de păreri pentru binele lui Juventus, am ascultat reflecţiile clubului şi am decis să nu mai fiu antrenor. Dar relaţia cu preşedintele este optimă. Am crescut mult şi cred că era momentul corect pentru a ne despărţi de cea mai bună manieră'', a declarat Allegri.





Tehnicianul italian a adăugat că este ''emoţionat şi fericit, dar mâine va trebui să celebrăm Scudetto şi despărţirea de Andrea Barzagli. Trebuie să sărbătorim pentru că au fost cinci ani extraordinari. O pauză îmi va veni bine. Dar voi vedea ofertele şi dacă nu va fi nimic, voi dedica un an mie, fiilor mei, soţiei, tatălui meu şi prietenilor mei''.





Allegri (51 ani) se află de cinci ani la Juventus, având un bilanţ remarcabil, cinci titluri de campion, patru Cupe ale Italiei, două Supercupe ale Italiei şi două finale de Champions League. El mai avea un an de contract cu ''Bătrâna Doamnă''.