Liga 2: ASU Poli Timișoara vs CS Balotești 4-3 / Scutaru a înscris golul decisiv în minutul 90

Ignea ('22, '65 pen.), Mera ('69) și Scutaru ('90) au înscris pentru gazde, în timp ce Stoica ('33), Marin ('38) și Neagu ('76) au marcat pentru Balotești.Tot sâmbătă, FC Argeș Pitești a câștigat, pe teren propriu, duelul cu UTA Arad, scor 2-1.Sâmbătă, 13:00: Luceafărul Oradea vs Farul ConstanțaSâmbătă, 14:00: Daco-Getica București vs Dacia Unirea BrăilaDuminică:11:00 Aerostar Bacău vs Academica Clinceni11:00 CS Mioveni vs Ripensia Timișoara11:00 Energeticianul vs Pandurii Tg. Jiu12:00 Chindia Târgoviște vs MetaloglobusLuni, 18:00 Petrolul Ploiești vs ACS Poli TimișoaraMarți, 20:30: Universitatea Cluj vs Sportul Snagov