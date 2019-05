Finalul unei ere: Daniele De Rossi pleacă de la AS Roma după 18 sezoane

Mijlocaşul italian Daniele De Rossi, care şi-a petrecut întreaga carieră la AS Roma, se va despărţi de echipa sa de suflet la finalul acestui sezon, a anunţat gruparea italiană de fotbal într-un comunicat dat publicităţii marţi şi citat de Reuters.

În vârstă de 35 ani, Daniele De Rossi a debutat în prima echipă a lui AS Roma în 2001, disputând în total 615 meciuri (63 de goluri) în cele 18 sezoane în care a apărat culorile clubului din capitala Italiei.

Campion mondial cu selecţionata Italiei în 2006, De Rossi a îmbrăcat de 117 tricoul Squadrei Azzurra între 2004 şi 2017, înscriind 21 de goluri.

"În urmă cu 18 ani, un tânăr jucător Daniele De Rossi îşi făcea debutul la AS Roma, împotriva lui Anderlecht. Cu Parma, pe Stadio Olimpico, el va juca ultima sa partidă în în tricoul nostru. Va fi sfârşitul unei ere", a scris AS Roma într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.



