​Liga 1, play-off: FC Viitorul vs Astra Giurgiu 3-0 / Echipa lui Hagi a urcat pe poziția a treia

Au evoluat următioarele echipe:





FC Viitorul: Tordai - Mladen, P. Iacob, Artean, Kuipers - Ciobanu, Achim (Băluţă '54), Vînă - Eric (I. Hagi '54) - Calcan (Drăguş '67), G. Ganea. Antrenor Gheorghe Hagi;





Astra: Lazar - Butean, Cestor, Bejan, Radunovici - Begue, Mrzljak (V. Gheorghe '71), Romario - Llullaku, Zoua (Neluţ Roşu '21), Alibec (Hambo '84). Antrenor Costel Enache.





Cartonaşe galbene: Achim '41, Drăguş '85, Kuipers '86 / Llullaku '39, Cestor '49, Radunovici '57;



Arbitrul partidei a fost Andrei Antonie, ajutat de Florin Neacşu, Marius Marchidanu și Horia Mladinovici. Observatori au fost Liviu Ciubotariu şi Marian Bucurescu.





Cele două echipe se vor duela și în finala Cupei României, pe 25 mai, în ultimul meci al sezonului.Eric din penalty ('44), Calcan ('66) și Drăguș ('74) au înscris pentru Viitorul.18 mai, 21:00: CSU Craiova vs FC Viitorul19 mai, 20:30 FCSB vs CFR Cluj20 mai: Astra Giurgiu vs Sepsi Sf. Gheorghe1. CFR Cluj (15-3) 50 puncte2. FCSB (17-6) 453. FC Viitorul (16-9) 364. CSU Craiova (7-8) 365. Astra Giurgiu (3-18) 246. Sepsi Sf. Gheorghe (3-17) 20