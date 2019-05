Marius Şumudică s-a decis, nu antrenează FCSB: "Cea mai bună soluţie a lui Gigi Becali este să-l numească pe Edi Iordănescu"

"Am mesaje din partea fanilor FCSB, care îşi doreau foarte mult să vin la echipă şi mesaje din partea celor rapidişti care mă implorau să nu mă duc la FCSB. Pentru mine, contează cel mai mult lucrul profesional. Nu am vorbit cu Gigi Becali să preiau echipa, nu s-a pus în discuţie să preiau FCSB-ul, pe mine nu m-a contactat. Singurul cu care am vorbit este Mihai Stoica, cu care în ultimul timp am ţinut o legătură. Este un tip care cunoaşte fotbal şi care după un timp m-a deblocat şi am început să discutăm despre fotbal. În momentul de faţă am contract încă un an cu Al-Shabab şi eu cred că cea mai bună soluţie pentu cei de la FCSB în momentul de faţă este ceea ce a spus domnul Becali, de a-l numi pe Edward Iordănescu antrenor al acestei echipe. În momentul de faţă, Marius Şumudică nu intră în discuţii, atât timp cât suporterii FCSB-ului au spus că nu-şi doresc ca eu să antrenez această echipă, nici eu în momentul de faţă nu sunt dipsus să vin la FCSB. Este cea mai bună soluţie să-l numească pe Edward Iordănescu, cred", a declarat Şumudică, la Digi Sport.





El a spus că niciodată nu se va duce să urmărească antrenamentele unui tehnician român, nici la cele ale lui Gheorghe Hagi, aşa cum îi cere Becali viitorului antrenor al FCSB.





"Eu, niciodată, cu tot respectul pentru Gică Hagi, nu aş putea să mă duc la anternamentele lui Gică Hagi şi să văd cum joacă Gică Hagi dintr-o atingere sau din două atingeri. Gică Hagi este unul dintre cel mai mari antrenori ai României, dar meciurile disputate între echipa condusă de Marius Şumudică şi echipele conduse de Gică Hagi sunt 5-3 pentru Marius Şumudică. Şi eu consider, cu tot respectul pentru Gică Hagi şi cu tot respectul pentru Gigi Becali, că nu aş face niciodată acest lucru şi nu m-aş duce să urmăresc niciun antrenor român, fiindcă am atâta experienţă încât şi rezultatele respective atestă acest lucru. Cu asta închidem subiectul, sunt în continuare antrenorul lui Al-Shabab şi vreau în continuare să rămân în străinătate. Le dau un sfat celor de la FCSB, chiar dacă 83 la sută dintre fani m-au apreciat în toate publicaţiile, în momentul de faţă cred că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie în a-l numi pe Edward Iordănescu". a adăugat Şumudică.





Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că se gândeşte să-l numească antrenor principal în locul lui Mihai Teja pe Edward Iordănescu. Becali i-a făcut deja jumătate din echipă: "Să-i văd în teren pe portarul Vlad, Man, Moruţan, Coman şi Tănase, pe urmă e treaba lui ce face."