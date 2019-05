Patronul FCSB confirmă despărțirea: Mihai Teja nu va mai continua pe banca formației din Liga 1

​Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, la Pro X, că meciul cu CFR Cluj de duminică va fi ultimul pentru antrenorul Mihai Teja, subliniind că deocamdată nu ştie cine îi va lua locul, transmite News.ro.





"Să felicităm campionii. Merită campionatul, l-au luat pe merit. L-am şi sunat pe Petrescu. Nu mi-a răspuns, probabil o să mă sune. E echipa mai puternică, a fost cea mai tare in play-off. Am cerut o statistică. Voluntari - Chiajna - Călăraşi.. noi am făcut 8 puncte. CFR a făcut 14 puncte!







Echipele mici trebuie să fie bătute. La noi s-a întâmplat ceva ce n-am văzut niciodata. Mi-era frică şi dacă jucam cu o echipă din liga a 3-a. Nu jucăm nimic! Poate o sclipire Coman, ceva... N-am vazut o echipă care sa-i aibă pe Momcilovic afară un an, Pintilii afară, Stan afară. O să fac o investigaţie, să văd cine e vinovatul? Masorul, doctorul, antrenorul, preparatorul fizic... cine e vinovat? N-am răspunsurile.







De aseară pun întrebări, azi încep investigaţiile. Să vedem cine-mi dă raspunsul corect. Pintilii intră, iese, intră, iese. Marko a stat un an, deşi n-a avut os rupt. O să cer păreri specialiştilor. Meciul cu CFR va fi ultimul pentru Teja. Nu ştiu cine-i ia locul. Cine va fi în locul lui, nu ştiu... Nu fac nimic împotriva suporterilor. Dar, dacă pun antrenor, vreau pace. Dacă suporterii sunt de acord, îl iau. Dacă nu... nu!", a declarat Becali la PRO X.





Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a cincea oară în istoria sa şi pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa CSU Craiova. Cu o etapă înainte de final, CFR Cluj are cinci puncte avans faţă de ocupanta locului 2, FCSB. CFR Cluj a mai câştigat titlul de campioană în 2008, 2010, 2012 şi 2018. A marcat Culio '12 (p).





S-ar putea să te intereseze și: