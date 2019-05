Liga 1: CFR Cluj vs Universitatea Craiova (21:00) / Meciul care poate decide titlul - Ardelenii au nevoie de un punct pentru a deveni campioni

Victoria celor de la FCSB cu Sepsi îi obligă pe cei de la CFR Cluj să trateze cu maximă atenție derby-ul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Liderul Ligii 1 se află la un singur punct distanță de câștigarea celui de-al doilea titlu consecutiv de campioană. Partida este una cu miză și pentru olteni, care au nevoie de puncte pentru a-și consolida locul 3, cel care asigură prezența în preliminariile Europa League. Confruntarea de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" va începe la ora 21:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.







Echipele probabile:





CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Țucudean, Costache





Rezerve: Collado, A. Păun, Omrani, Hoban, A. Mureșan, Peteleu, Itu





Antrenor: Dan Petrescu



U Craiova: Pigliacelli - Dimitrov, Donkor, Kelic, Briceag - Mateiu, Cicâldău - Bărbuț, Fedele, Drăghici - A. Cristea





Rezerve: L. Popescu, R. Popa, Meza Colli, markovic, Bic, R. Baicu, Trașcă





Antrenor: Corneliu Papură







Partida va fi condusă la centru de Ovidiu Hațegan. Acesta va fi ajutat de asistenții Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, iar Marian Barbu va fi rezervă. Observatori vor fi Zoltan Szekely (CCA) și Constantin Stătescu (LPF).







De știut:

Clujenii au mai câştigat campionatul în ediţiile 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 și 2017/2018. În mai 2018, CFR Cluj cucerea titlul cu numărul 100 din istoria Ligii 1. În cariera de antrenor, Dan Petrescu are două titluri de campion al României: cu CFR Cluj, în 2018 și cu Unirea Urziceni, în 2009.

CFR Cluj vs Universitatea Craiova, statistici interesante înaintea meciului direct (potrivit lpf.ro):

CFR Cluj are o singură înfrângere pe teren propriu în ultimele 36 de meciuri jucate pe teren propriu în campionat, interval în care au mai înregistrat 21 de victorii şi 13 remize: 2 septembrie 2018, CFR - Viitorul 1-2. Bilanțul celor de Universitatea Craiova în deplasare, în 2019: 3 victorii, o remiză, trei înfrângeri. Ardelenii au înscris 53 de goluri în actuala ediție, dintre care 36 în repriza secundă. De partea cealaltă, oltenii au marcat de 50 de ori, câte 25 de reuşite în fiecare repriză. În partida din Gruia se vor duela cele mai bune apărări din campionat: CFR - 19 goluri primite, U Craiova - 31. Ambele echipe au câte cinci meciuri fără gol încasat în play-off. Întâlniri directe:

CFR Cluj și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit de 17 ori în Liga 1. Clujenii s-au impus de cinci ori, oltenii au șase victorii, iar șase meciuri s-au încheiat nedecis. Palmares cu CFR gazdă: 8 jocuri - 3 victorii CFR Cluj - 3 remize - două succese U Craiova 1948 CS.Prima victorie a celor de la CFR Cluj: 27 februarie 2016, U Craiova - CFR Cluj 0-1. Cea mai mare diferenţă de scor: 26 mai 2016, CFR Cluj - U Craiova 4-0. Partida cu cele mai multe goluri marcate: 1 aprilie 2017, U Craiova - CFR Cluj 1-4. Ultima victorie bifată de „Ştiinţa” pe teren advers: 30 aprilie 2017, CFR Cluj - U Craiova 0-3. Ultimul succes obținut de ardeleni în campionat: 5 mai 2018, CFR Cluj - U Craiova 1-0.

Ultimele cinci meciuri directe:





U Craiova - CFR Cluj 0-0, 4 aprilie 2019

U Craiova - CFR Cluj 2-0, 10 februarie 2019

CFR Cluj - U Craiova 0-0, 1 octombrie 2018

CFR Cluj - U Craiova 1-0, 14 iulie 2018 (SuperCupa)

CFR Cluj - U Craiova 1-0, 5 mai 2018





Ce au spus cei doi antrenori:





Petrescu: "Cred că ar fi un egal fericit"





"Cred că ar fi un egal fericit, nu m-am mai gândit dacă până acum am mai avut nevoie vreodată de un egal. Anul trecut la meciul cu Viitorul am avut nevoie de o victorie ca să câştigăm campionatul şi la Urziceni la fel. De obicei nu ai nevoie de egal, pentru că vrei să câştigi meciuri, mai ales când eşti la un club precum CFR Cluj. Nu mă gândesc la meciul cu FCSB, mă gândesc la acest meci cu Craiova, pentru că pare uşor din afară, dar nu este deloc uşor să joci la egal. Eu cred că tot la victorie trebuie să jucăm şi meciul de duminică", a declarat Dan Petrescu, potrivit Agerpres.





"Am avut multe şedinţe cu jucătorii, am pus şi nişte meciuri importante unde s-au decis trofee, campioane, când echipele care nu aveau şanse au câştigat. Şi am pus şi cele două meciuri din Liga Campionilor, să le arăt jucătorilor că este posibil orice dacă eşti motivat şi concentrat. Pentru că cei de la Craiova au şi ei nevoie de o victorie ca să îşi asigure locul 3 şi cred că şi un egal ar fi bun. Sunt convins că şi ei vor juca la victorie.







Noi avem două meciuri cu locul doi şi trei şi este posibil orice, oricând şi de aceea trebuie să fim foarte motivaţi. Eu sunt convins că ei sunt serioşi, că au mai trecut prin acest lucru, dar va depinde şi forma de moment la fiecare meci. Sper să continuăm forma bună în care suntem noi acum. Nu are rost să ne gândim acum la petrecere, să facem noi un egal măcar şi apoi vom vedea, nu are rost să fim proştii proştilor să facem petrecere şi apoi să plângem pe aici cu toţii. Întâi să jucăm meciul şi apoi vedem ce iese. Trebuie să ne concentrăm doar la meci. Sper să fie o atmosferă frumoasă şi să avem ce sărbători după meci", a mai spus Petrescu.







Papură: "Ne-ar fi suficient şi un egal pentru a ne păstra locul 3, dar eu văd lucrurile altfel"



"Un meci destul de încins, cu o miză uriaşă. CFR-ul joacă cu titlul pe masă, dar din filozofia lor de joc este în general o echipă care nu riscă foarte mult. Vom vedea ce vom putea la ora jocului, ce formulă putem alinia, să mergem acolo să nu pierdem. Ar fi un lucru foarte bun, având în vedere că vom întâlni o echipă foarte motivată, care joacă cu titlul pe masă. Nu avem alegeri de făcut în ceea ce priveşte lotul şi jucătorii care vor începe. Sper să fim inspiraţi, iar jucătorii la care vom apela să dea totul pentru a reuşi să venim cu puncte sau punct de la Cluj.







Ne va fi foarte dificil să marcăm împotriva unei echipe foarte agresive, foarte masivă, foarte bine pusă la punct fizic şi tactic. Îmi place modul deschis de aborda jocul, de a avea o posesie bună şi de a ne crea ocazii. Cred că în timpul scurt avut la dispoziţie am reuşit să imprim un stil ofensiv, este cam ceea ce îmi doresc la echipele la care activez. CFR-ului îi trebuie un punct, ca la matematică, necesar şi suficient. Noi cu un punct doar ne-am creşte opţiunile pentru ultimul meci (n.r. - cu FC Viitorul), în sensul că ne-ar fi suficient şi un egal pentru a ne păstra locul 3, dar eu văd lucrurile altfel.







Indiferent dacă noi luăm un punct şi Astra va bate Viitorul şi suntem matematic deja pe locul 3, modul meu de a vedea lucrurile este următorul: în momentul în care intrăm pe terenul ăsta (n.r. - de la Craiova), indiferent dacă ne trebuie puncte sau punct sau e meci amical sau de vacanţă sau Liga Campionilor, aici trebuie să intri şi să dai totul şi să câştigi fiecare meci. Dacă intrăm cu mentalitatea pe care am arătat-o cu FCSB, în ultimul meci, şi să fim mult mai concentraţi, cu un public în spatele nostru şi să dăm totul pe teren, cred că va fi greu să ne învingă cineva.







Indiferent de meci, când intri aici, la Craiova, cam asta aş vrea să văd, să intre pe teren şi să dea totul. Asta îmi doresc cel mai mult la echipa mea. Indiferent că jucăm cu Viitorul sau cu altă echipă, când intrăm pe Ion Oblemenco trebuie să dăm totul să câştigăm, să avem o mentalitate aşa, mai oltenească", a spus Corneliu Papură, potrivit News.ro.



Clasament:





1. CFR Cluj (14:3) 47 puncte

2. FCSB (12:5) 45 (+ un joc)

3. U Craiova 1948 CS (7:7) 36

4. Viitorul Constanța (13:9) 33

5. Astra (3:15) 24

6. Sepsi (2:12) 20 (+ un joc)





Vor avea loc în ultima etapă a play-off-ului:





Sâmbătă (18 mai)





21:00 U Craiova 1948 CS - Viitorul Constanța





Duminică (19 mai)





20:30 FCSB - CFR Cluj





Luni (20 mai)





21:00 Astra - Sepsi





Ultimele câștigătoare din Liga 1:



2018 CFR Cluj

2017 Viitorul

2016 Astra Giurgiu

2015 FCSB

2014 FCSB

2013 FCSB

2012 CFR Cluj

2011 Otelul Galati

2010 CFR Cluj

2009 Unirea Urziceni

2008 CFR Cluj