Liga 2: Petrolul Ploiești a făcut instrucție cu Dacia Unirea Brăila (scor 9-1) - Rezultatele zilei

Petrolul Ploiești s-a distrat în meciul de pe teren propriu cu Dacia Unirea Brăila, impunându-se cu 9-1 (etapa 34 din Liga a II-a). Echipa lui Gheorghe Mulțescu s-a apropiat la un punct de locul trei, ocupat de Universitatea Cluj, echipă care va evolua duminică împotriva celor de la UTA Arad.





S-au jucat sâmbătă:





Aerostar - ACS Poli Timișoara 1-0

A marcat: Vraciu 4'







Energeticianul - Sportul Snagov 3-3

Au marcat: Ioniță 39', Ionică 45', 59' / Cubleșan 41', Ioniță 64' - penalty, Elek 85'





Luceafărul Oradea - Daco-Getica București 1-0

A marcat: Paraschiv 32'





Metaloglobus - Pandurii 6-0

A marcat: Claudiu Herea 34', Ovidiu Herea 37', Lungu 52', Ghenovici 75', Caramalău 89', Potecea 90+3'





Petrolul - Dacia Unirea Brăila 9-1

Au marcat: Moldoveanu 13',62', Rusu 16', 51', Pușcaș 22', Cazan 38', Ștefănescu 61',72',80' / Căruță 45'





Joi, CS Mioveni a pierdut acasă, scor 0-2, cu Farul Constanţa, iar vineri, FC Argeş a învins, pe teren propriu, echipa Ripensia Timişoara, scor 2-1.





La ora transmiterii acestei știri se dispută meciurile Chindia Târgovişte vs CS Baloteşti și ASU Politehnica Timişoara vs Academica Clinceni. Partida Universitatea Cluj vs UTA Arad este programată duminică, de la ora 14.00.





Clasament:





1. Academica Clinceni 76 puncte (- un joc)

2. Chindia Târgoviște 73 (- un joc)

3. U. Cluj 69 (- un joc)

4. Petrolul 68

5. Sportul Snagov 64

6. Argeș Pitești 62

..............................

15. Pandurii 38

16. Energeticianul 36 (primul loc retrogradabil)

17. Aerostar 35

18. Poli Timișoara 26

19. Balotești 24 (- un joc)

20. Dacia Unirea Brăila 19.