Pep Guardiola, înaintea etapei care va decide titlul în Premier League: "Va fi un meci dificil. Trebuie să fim concentrați"

Ultima etapă din Premier League se dispută duminică, de la ora 17:00, iar ea va stabili şi campioana, Manchester City şi Liverpool fiind separate de un singur punct. Manchester City va juca pe terenul lui Brighton & Hove Albion, în timp ce Liverpool va primi vizita lui Wolverhampton. Pep Guardiola, managerul "cetăţenilor" a recunoscut că echipa sa ar putea să înceapă să se precipite dacă nu o vor conduce pe echipa lui Florin Andone cu 10-15 minute înainte de finalul jocului, scrie Mediafax.







"Trebuie să jucăm bine şi să fim concentraţi, având în vedere că va fi un meci dificil şi va trebui să reacţionăm în momentele grele. Trebuie să ne vedem de jocul nostru şi să ne gândim mai puţin la ce se întâmplă în rest. Dacă vom avea probleme, am putea să o luăm razna în ultimele 5, 10, 15 minute, însă trebuie să urmăm planul nostru pentru a câştiga, aşa cum am făcut-o tot sezonul", a spus Guardiola, potrivit The Telegraph.



Guardiola a dezvăluit că a pregătit două strategii pentru meciul cu Brighton. Una în care se aşteaptă ca echipa lui Chris Hughton să se baricadeze şi alta în care "pescăruşii" să fie mai ofensivi, având în vedere că sunt deja salvaţi de la retrogradare: "Am discutat două variante. Ar putea juca aşa cum au făcut-o recent, foarte defensiv, folosindu-se de faze fixe, mingi lungi şi contraatacuri, cu Knockaert şi March şi construcţie de la cei doi fundaşi centrali, care sunt foarte buni".



Cele două formaţii s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. City s-a impus cu 2-0, în meciul tur, de pe "Etihad", şi la limită, 1-0, în semifinalele Cupei Angliei, pe "Wembley". Partida de pe "Amex Stadium" se joacă duminică, 12 mai, de la 17:00, în acelaşi timp cu Liverpool - Wolverhampton. În cazul unei victorii, Manchester City este campioană, indiferent de rezultatul celuilalt meci.