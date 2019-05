Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: "Un egal cu Craiova ar fi cel mai fericit din cariera mea, dar trebuie să jucăm la victorie"

"Cred că ar fi cel mai fericit egal din cariera mea. De obicei nu ai nevoie de egal, pentru că vrei să câştigi meciuri, mai ales la un club precum CFR Cluj. Nu va fi uşor să joci la egal, trebuie să jucăm la victorie. Am avut multe şedinţe, am pus meciuri importante, am pus şi rezumatele de la meciurile din Liga Campionilor, să le arăt jucătorilor să dacă eşti motivat, poţi obţine orice. Nu are rost să fim proştii proştilor să facem petrecere, să o aranjăm şi pe urmă să plângem pe aici cu toţii. Întâi trebuie să jucăm meciul şi vedem după aia ce iese.

Şi Ajax a avut 3-0, şi Barcelona a avut 3-0 şi unde sunt ele acum? Acasă, finala o joacă Tottenham cu Liverpool, deci e posibil orice în fotbal. Noi jucăm împotriva locului doi şi locului 3, e posibil orice, trebuie să fie motivaţi. Pare uşor din afară dar vă daţi seama că nu va fi uşor să joci la egal, mai ales că la meciul cu Viitorul şi cu Astra am spus că avem nevoie ori de un egal, ori de o victorie, aţi văzut că am jucat la victorie ambele meciuri şi acelaşi lucru trebuie să-l facem şi duminică. Cei de la Craiova, ca să îşi asigure locul 3, au nevoie şi ei de o victorie şi cred că şi un egal le-ar fi bun", a declarat Dan Petrescu, într-o conferinţă de presă.





Meciul CFR Cluj - CSU Craiova, din penultima etapă a play-off-ului Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21.00.

1. CFR Cluj (14-3) 47 puncte2. FCSB (12-5) 423. CSU Craiova (7-7) 364. FC Viitorul (13-9) 335. Astra Giurgiu (3-15) 246. Sepsi (2-12) 20