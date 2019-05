Liga 1, play-out: FC Botoșani vs FC Voluntari 2-0 / Ilfovenii, tot mai aproape de zona retrogradării​

Roman ('9) şi Golofca ('45+2) au înscris pentru Botoșani. În minutul 35, Voluntari a rămas în zece oameni, după ce Popadiuc a văzut al doilea cartonaș galben.

Au evoluat echipele:





FC Botoşani: Fraisl - Miron, Piţian, Burcă - Patache, J. Rodriguez, E. Papa (Karaboue '58), L. Fulop - Golofca (Ongenda '72), M. Roman (Buş '79), Fabbrini. Antrenor: Liviu Ciobotariu





FC Voluntari: Mitrev - Russo (Deac '56), Balaur, Armaş, Al. Vlad - I. Gheorghe, Signorelli (Lazăr '74), Căpăţână - Popadiuc, Tudorie (Bălan '68), Gadze. Antrenor: Cristiano Bergodi





Cartonaşe galbene: Papa '2, Rodriguez '57, Roman '70/ Popadiuc '22, '35, Russo '31, Căpăţână '64

Meciul a fost arbitrat de Marius Avram, ajutat de Mircea Orbuleţ şi Mihai Marica. Rezervă a fost Ionuţ Coza, iar observatori Cristian Nica şi Viorel Anghelinei.

Dinamo București vs Gaz Metan MediașFC Hermannstadt vs Concordia ChiajnaPoli Iași vs Dunărea Călărași:1. Gaz Metan Mediaș (16-4) 38 puncte2. Dinamo București (12-6) 343. FC Botoșani (10-9) 29 (+1 meci)4. Poli Iași (5-10) 255. FC Voluntari (10-10) 23 (+1 meci)6. Dunărea Călărași (5-9) 217. FC Hermannstadt (4-13) 198. Concordia Chiajna (11-12) 16