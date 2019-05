"O spun pentru prima oară: Yaya a decis să se retragă din activitate. El vrea să se concentreze la o carieră de antrenor. Deja a obţinut licenţa şi începând din iunie poate fi secund la orice club", a declarat Selcuk pentru site-ul rus Sport24.

Format la ASEC Abidjan, Toure şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Manchester City, între 2010 şi 2018, după ce înainte jucase la FC Barcelona (2007-2010), AS Monaco (2006-2007), Metalurg Doneţk (2003-2005) şi Beveren (2001-2003).

Ultima oară a evoluat în Grecia, la Olympiacos Pireu.

Premier League \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6

FA Cup \uD83C\uDFC6

League Cup \uD83C\uDFC6\uD83C\uDFC6

Community Shield \uD83C\uDFC6

Birthday cake \uD83D\uDE09

City legend ✅



Best of luck to @yayatoure on retirement from football! \uD83D\uDC99 pic.twitter.com/Mtha6EIPUx