​Europa League: Chelsea (vs Frankfurt) și Arsenal (vs Valencia) caută a doua finală 100% englezească în acest sezon european

Echipele calificate in semifinalele Europa League





Valencia vs Arsenal (22:00) - Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus

Valencia: Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Mina, Rodrigo. Antrenor: Marcelino

Absenți: Cheryshev, Kondogbia





Arsenal: Leno; Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinač; Iwobi, Mkhitaryan; Lacazette. Antrenor: Unai Emery

Absenți: Bellerín, Holding, Ramsey, Welbeck





Arbitri: Danny Makkelie (cenral), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenți), Dennis Higler, Jochem Kamphuis (adiționali) -toți din Olanda; Sergei Karasev (al patrulea oficial, Rusia).





Ce au spus cei doi antrenori:





"Fără îndoială, avem mai multe șanse să progresăm dacă Mestalla este în spatele nostru de la început. Vom avea parte de momente dificile, dar intrăm în meci încrezători că putem câștiga.





Avem nevoie de o victorie cu 2-0. Vreau să jucăm cu inteligență și răbdare, să atacăm și să fim îndrăzneți. Trebuie să ne și apărăm foarte bine. Avem de-a face cu jucători de clasă mondială, care ne-au demonstrat deja că pot profita de orice eroare" - Marcelino, antrenor Valencia.





"Pentru noi este același mesaj ca în meciul tur: avem șanse 50/50, rezultatul din tur nu îmi schimbă punctul de vedere. Vom avea un meci foarte dificil.





Trebuie să jucăm meciul pentru a câștiga. Pentru a face asta trebuie să înscrii. Sunt o echipă organizată, puternică în defensivă, dar ei au nevoie să înscrie. Au jucători de atac de mare calitate" - Unai Emery, antrenor Arsenal.





Întâlniri directe: 6

Victorii Arsenal: 2

Victorii Valencia: 2

Remize: 2

Golaveraj: 6-5





De știut:

La ediția de anul trecut a Europa League, Arsenal a fost eliminată în semifinale de Atletico Madrid, echipa care avea să câștige trofeul (1-1 în tur, 0-1 în retur).





În anul 2000, Arsenal a ajuns până în finala Cupei UEFA, cea mai bună performanță în această competiție. A fost învinsă la penaltiuri de Galatasaray, scor 4-1.





De asemenea, Valencia are în palmares o Cupă UEFA, "liliecii" impunându-se la ediția 2003/04: 2-0 cu Olympique Marseille.





Unai Emery a antrenat-o pe Valencia în perioada 2008-2012.





Bilanțul celor două echipe în semifinalele Cupa UEFA/ Europa League:





Arsenal: o victorie, o înfrângere





1-0 și 2-1cu RC Lens (1999/2000 Cupa Uefa)

1-1 și 0-1 cu Atlético (2017/18 UEL)





Valencia: o victorie, o înfrângere





0-0 și 1-0 cu Villarreal (2003/04 Cupa UEFA)

0-2 și 3-1 cu Sevilla (2013/14 UEL)





Parcursul celor două formații până în semifinale:





Arsenal





Faza grupelor: locul 1 în Grupa E (16 puncte)

Rezultate: 4-2 (tur) și 3-0 (retur) cu Vorskla Poltava, 3-0 și 1-0 cu Qarabag, 1-0 și 0-0 cu Sporting





Șaisprezecimi: 0-1 și 3-0 cu BATE Borisov

Optimi: 1-3 și 3-0 cu Rennes

Sferturi: 2-0 și 1-0 cu Napoli





Valencia





*locul 3 în Grupa H din Champions League, după Juventus și Manchester United





Șaisprezecimi: 2-0 și 1-0 cu Celtic

Optimi: 2-1 și 1-1 cu Krasnodar

Sferturi: 3-1 și 2-0 cu Villarreal





Eintracht Frankfurt vs Chelsea (22:00) - Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport

Echipe probabile:





Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kovačić, Jorginho, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard. Antrenor: Maurizio Sarri

Absenți: Ampadu, Hudson-Odoi, Kanté, Rüdiger





Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostić; Gaćinović; Jović, Rebić/Haller. Antrenor: Adi Hutter

Absenți: Stendera, Tawatha

Incert: Haller





Arbitri: Ovidiu Hațegan (central), Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (asistenți), Radu Petrescu, Sebastian Colțescu (adiționali) - toți din România; Pavel Kralovec (al patrulea oficial, Cehia)





Ce au spus cei doi antrenori:





"Scopul nostru este să ajungem în finală și după să câștigăm competiția. Simțim că merităm să câștigăm un trofeu, așa că este un meci foarte important. Nu este ușor pentru că vom juca împotriva unei echipe foarte periculoase.





După cum am văzut în tur, Franfkurt este foarte dinamică, foarte agresivă pe fază defensivă, periculoasă în fazele ofensive, în mod special când găsesc spații sau când pleacă pe contraatac" - Maurizio Sarri, antrenor Chelsea.





"Vom da totul pentru 90 de minute - sau poate chiar mai mult - pentru a obține biletele pentru Baku. Când ajungi atât de departe în competiție, vrei să ajungi în finală. Vom avea nevoie de o performanță perfectă.





Jucătorii nu au nevoie de motivații extra. Când ieși pe Stamford Bridge, asta e toată motivația de care ai nevoie. Suntem nerăbdători pentru meci și ne vom bucura de el" - Adi Hutter, antrenor Frankfurt.





De știut:

Partida din tur a fost prima întâlnire într-o competiție europeană dintre Chelsea și Frankfurt.





Eintracht Frankfurt se află în premieră în semifinalele Europa League, la 39 de ani distanță după ce a cucerit trofeul Cupa UEFA (în 1980).





Londonezii s-au calificat în semifinalele Europa League pentru prima dată după anul 2013, când reușeau să câștige trofeul.





Bilanțul celor două echipe în semifinalele Cupa UEFA/ Europa League:





Eintracht Frankfurt: o victorie





0-2 și 5-1 cu Bayern (1979/80 Cupa Uefa)





Chelsea: o victorie





2-1 și 3-1 cu Basel (2012/13 UEL)





Parcursul celor două formații până în semifinale:





Eintracht Frankfurt





Faza grupelor: locul 1 în Grupa H (18 puncte)

Rezultate: 2-1 (tur) și 4-0 (retur) cu Marseille, 4-1 și 2-1 cu Lazio, 2-0 și 3-2 cu Apollon





Șaisprezecimi: 2-2 și 4-1 cu Shakhtar Donetsk

Optimi: 0-0 și 1-0 cu Inter

Sferturi: 2-4 și 2-0 cu Benfica





Chelsea





Faza grupelor: locul 1 în Grupa L (16 puncte)

Rezultate: 1-0 și 4-0 cu PAOK, 1-0 și 2-2 cu MOL Vidi, 3-1 și 1-0 cu BATE Borisov





Șaisprezecimi: 2-1 și 3-0 cu Malmo FF

Optimi: 3-0 și 5-0 cu Dynamo Kiev

Sferturi: 1-0 și 4-3 cu Slavia Praga