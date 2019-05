Președintele Barcelonei nu-și poate explica eșecul cu Liverpool: "O nouă lovitură pentru noi. Am mai suferit una anul trecut"

Barcelona a arătat că nu a învățat nimic din greșelile trecutului, fiind eliminată pentru al doilea an consecutiv din Champions League după un succes la trei goluri diferenţă în prima manşă. Anul trecut a fost AS Roma, episod de care a amintit și Josep Maria Bartomeu, președintele clubului catalan: "E o nouă lovitură pentru noi. Am mai suferit una anul trecut. Este greu de explicat."





Anul trecut, Barcelona era eliminată dramatic în sferturile Champions League, deși câștigase pe teren propriu cu 4-1 în fața celor de la AS Roma. Catalanii au fost învinși cu 3-0 pe Olimpico și au ratat calificarea în semifinale.







Coșmarul s-a repetat în acest an. După 3-0 pe Camp Nou, Barcelona părea să aibă deja asigurată calificarea în ultimul act . Totuși, minunea s-a întâmplat pe Anfield. Liverpool s-a impus cu 4-0 și s-a calificat în finala Champions League pentru al doilea an consecutiv.





