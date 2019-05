Wijnaldum: "Am demonstrat că în fotbal totul e posibil. Am fost supărat pe antrenor că m-a ținut rezervă"

"Nu ne aşteptam să marcăm patru goluri. Este adevărat că nimeni nu credea, dar am demonstrat că în fotbal totul e posibil. Am fost supărat pe antrenorul Jürgen Klopp că m-a ţinut rezervă, aşa că atunci când am intrat mi-am zis că trebuie să ajut echipa. Şi am marcat două goluri(54, 56). Am crezut, ştiam că putem câştiga, ştiam că este posibil şi am reuşit", a declarat Wijnaldum.



Mijlocaşul Fabinho afirmat că jucătorii de la Liverpool s-au luptat "ca nişte câini" şi "şi-au dat viaţa pe teren". "Toţi am luptat ca nişte câini. Ne-am dat viaţa pe teren. Din punct de vedere fizic suntem morţi", a spus fotbalistul.



Liverpool a întors scorul din tur şi a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), pe FC Barcelona, în manşa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. Barcelona a câştigat prima manşă cu 3-0, dar echipa antrenată de Jurgen Klopp merge în ultimul act, pentru al doilea sezon consecutiv. Anul trecut, "cormoranii" au pierdut cu 3-1, finala cu Real Madrid.



Au marcat: Origi '7, '79, Wijnaldum '54, '56.



În cealaltă partidă retur a semifinalelor se vor întâlni, miercuri, de la ora 22.00, la Amsterdam, Ajax şi Tottenham. În tur, olandezii au câştigat la Londra, cu 1-0.



Finala va avea loc la 1 iunie, la Madrid, pe stadionul echipei Atletico.