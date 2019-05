Ernesto Valverde, după încă o seară de coșmar alături de Barcelona în Champions League: "Nu avem nicio scuză, îmi asum toată vina"

Ernesto Valverde iese în evidență în Champions League pentru catalani, dar nu cu ceva pozitiv. Este antrenorul cu care Barcelona "a reușit" să fie eliminată după 4-1 în manșa tur cu AS Roma (anul trecut) și după 3-0 cu Liverpool pe Camp Nou (în acest sezon).





Ce spune Busquets



"Mi-e greu să spun prea multe acum. Ne cerem scuze fanilor, a fost extrem de dureros să cedăm astfel. Liverpool a fost mai bună decât noi. Au vrut să câştige din tot sufletul. Noi nu am jucat rău, am avut ocazii, puteam înscrie un gol izbăvitor, dar nu am reuşit" - Sergio Busquets.





Valverde, fără reacție în fața lui Liverpool





"Nu putem oferi cele mai bune explicaţii în acest moment. Liverpool a pus presiune foarte repede, dar ne aşteptam la asta, însă am încasat repede primul gol. Iar al doilea ne-a tăiat elanul, iar ei au devenit mai agresivi. Au dat şi golul 3, iar noi nu am fructificat ocaziile pe care ni le-am creat.







Nu avem nicio scuză! Cei mai buni au câştigat, la 4-0 nu mai au sens alte comentarii. A fost o seară oribilă, am fost aspru pedepsiţi, îmi asum toată vina" - Ernesto Valverde, citat de Digisport.





"Ni s-a întâmplat la fel ca anul trecut (n.r. - eliminare în sferturi cu AS Roma). Ei au început bine. Noi am reacţionat bine după primul gol, am avut ocazii, iar apoi am primit două goluri în două minute (54, 56), iar adevărul este că ei au fost foarte puternici.