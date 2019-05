VIDEO Imagini emoționante pe Anfield, după calificarea incredibilă a lui Liverpool - Jucătorii au cântat alături de fani "You'll never walk alone"

Liverpool a reușit ceea ce puțini mai credeau a fi posibil, s-a impus cu 4-0 pe Anfield și s-a calificat în finala Champions League, după ce pierduse manșa tur cu 0-3. Fluierul de final a adus imagini emoționante pe arena "cormoranilor". Jucătorii lui Liverpool au mers în fața galeriei și au cântat alături de fani celebrul imn al clubului -"You'll Never Walk Alone".

Belgianul Divock Origi și olandezul Georginio Wijnaldum (intrat pe teren la pauză) au fost eroii lui Liverpool, fiecare reușind câte o dublă. "Cormoranii" s-au impus cu 4-3 la general și s-au calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Champions League.



Pentru trofeu, Liverpool se va duela cu învingătoarea duelului dintre Tottenham și Ajax Amsterdam (1-0 pentru olandezi, în deplasare, în partida tur). Marea finală are loc pe 1 iunie, pe stadionul Wanda Metropolitano (Madrid).

Vezi mai jos momentul oferit de jucătorii și fanii lui Liverpool:



