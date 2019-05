​LiveText FOTOGALERIE Liverpool vs Barcelona 1-0 - Origi deschide scorul

Champions League, semifinale (retur)

Echipele de start:





Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Milner, Fabinho, Henderson - Shaqiri, Origi, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp





Barcelona (4-3-3): ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho. Antrenor: Ernesto Valverde

'23 Robertson vine din urmă, trage puternic spre poartă, însă ter Stegen are o intervenție spectaculoasă, din plonjon.'22 Henderson înțeapă balonul spre poartă, Pique respinge cu capul.'18 Messi pleacă spre poarta adversă, pasează pentru Coutinho, brazilianul încearcă un șut la colțul lung, însă conaționalul său din poarta adversarilor respinge din nou. Catalanii mai primesc un corner, mingea ajunge la Messi, însă argentinianul nu prinde cadrul porții.'16 Catalanii pleacă în atac, ajung cu patru jucători în careu (superioritate numerică), însă Messi trage prea mult de timp și Matip îi fură excelent balonul.'13 Messi îl încearcă pe Alisson cu un șut fără preluare, însă brazilianul este pe fază și respinge in-extremis peste poartă.Fabinho intră dur prin alunecare, atinge mingea prima oară, dar îl lovește și pe Suarez și primește cartonaș galben.'10 Mane cade în careu, Çakır lasă jocul liber și îi face semn să se ridice.'1 Jordi Alba respinge în ultimul moment în corner de lângă Henderson. Cormoranii încep în atac.A început partida. Catalanii au avut lovitura de start."You'll never walk alone" răsună pe Anfield.​ Fanii cormoranilor creează o atmosferă de vis, imnul Champions League a fost acoperit total.Rezerve: Mignolet - Brewster, Gomez, Lovren, Sturridge, Wijnaldum, WoodburnAbsenți: Salah, Firmino, Keïta, Lallana (accidentați)Rezerve: Cillessen - Alena, Arthur, Malcom, Semedo, Umtiti, VermaelenAbsenți: Dembélé, Rafinha (accidentați)Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți) - din Turcia; Felix Zwayer (VAR), Sascha Stegemann (asistent VAR) - din Germania); Artur Dias (al patrulea oficial) - din Portugalia.