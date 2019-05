Gennaro Gattuso, după incidentul de luni: "Este vorba de respect" - Bakayoko: "Nu am făcut decât să repet cuvintele antrenorului"

Tehnicianul echipei AC Milan, Gennaro Gattuso, consideră că Tiemoue Bakayoko a arătat lipsă de respect amânând momentul ieşirii la încălzire în momentul în care i-a cerut să facă asta, la meciul cu Bologna, din Serie A, informează News.ro.





“I-am cerut lui Bakayoko să se pregătească, el nu s-a grăbit, aşa că l-am chemat pe Jose Mauri. Purtăm un tricou prestigious, trebuie să fiu sincer. Am aşteptat şapte sau opt minute şi el nu avea nici măcar apărătorii puşi. Vom vedea, este vorba de respect. Jucătorii îmi pot spune orice, dar trebuie să nu arate lipsă de respect faţă de colegi şi atmosfera din vestiar”, a declarat Gattuso la Sky Sport, potrivit Football Italia.





Bakayoko a reacţionat printr-o postare pe Twitter, el explicând cum s-a desfăşurat situaţia.





“Nu accept să fiu arătat ca un jucător care refuză să intre pe teren când îi cere antrenorul şi care nu îşi respectă clubul şi colegii. Începând meciul pe bancă eram gata să dau 200 la sută chiar şi dacă aş fi jucat doar cinci minute. Când Lucas a început să aibă probleme, mi s-a cerut să mă pregătesc pentru eventualitatea unei înlocuiri. Aşa că m-am pregătit imediat şi am plecat la încălzire în două, maxim trei minute. Apoi mi s-a cerut să revin pe bancă. Totul s-a petrecut, cred, între minutele 23 şi 26. În momentul în care am stat pe bancă antrenorul mi s-a adresat în termeni neaşteptaţi şi nu am făcut decât să repet cuvintele. Nimic mai mult. Să fie clar: nu am refuzat nicio clipă să intru în joc şi nu am amânat momentul plecării la încălzire. Aveam o singură dorinţă, să intru pe teren şi să îmi ajut colegii, cum am făcut-o mereu şi cum o voi face până la finalul sezonului”, a notat el.





L’Equipe a scris, luni seară, că Tiemoue Bakayoko, rezervă la meciul de pe teren propriu cu Bologna, încheiat 2-1, luni seară, l-a insultat de pe bancă pe tehnicianul Gennaro Gattuso.





Bakayoko s-a aflat pe banca de rezerve pentru că săptămâna trecută, miercuri, a întârziat o oră la antrenament. Când Lucas Biglia, cel titularizat în locul său, s-a accidentat în prima repriză, Bakayoko nu s-a grăbit să se încălzească pentru a intra pe teren, astfel încât tehnicianul l-a preferat pe Jose Mauri.





Iritat, antrenorul i-a cerut explicaţii francezului. Acesta a reacţionat însă spunându-i: “Fuck off, man!”.





