​Champions League, semifinale: Liverpool vs Barcelona (22:00) / Fără Salah, "cormoranii" speră la o minune pe Anfield

Învinsă cu 3-0 în manșa tur a semifinalelor Champions League, Liverpool primește marți vizita Barcelonei. Fără Mohamed Salah (accidentat), trupa lui Jurgen Klopp speră, totuși, la calificare. Tehnicianul german a precizat că echipa sa are nevoie de un joc perfect pentru a-i învinge pe catalani. De partea cealaltă, Ernesto Valverde își îndeamnă elevii să fie atenți la returul de pe Anfield: "Trebuie să jucăm de parcă ar fi o finală".



Echipele probabile:



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Mané, Origi. Antrenor: Jurgen Klopp.







Absenți: Salah, Firmino, Keïta, Lallana (accidentați)





Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, Busquets, Vidal; Suárez, Messi. Antrenor: Ernesto Valverde.







Absenți: Dembélé, Rafinha (accidentați)





Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți) - din Turcia; Felix Zwayer (VAR), Sascha Stegemann (asistent VAR) - din Germania); Artur Dias (al patrulea oficial) - din Portugalia.





Ce au spus cei doi antrenori:



"Suntem departe de a renunța. Există speranță. Dacă avem ocazia să mergem în rundă următoare, trebuie să încercăm. Dacă vom reuși, va fi minunat. Dacă nu, atunci să pierdem în cel mai frumos mod, dacă vreți, cu un rezultat strâns.





Scorul de 3-0 împotriva noastră nu este o situaţie pe care ne-am dorit-o. Doi dintre cei mai buni atacanţi din lume nu vor juca mâine (n.r. marți) și trebuie să înscriem patru goluri că să ne calificăm. Asta nu ne face viața mai ușoară, dar atât timp cât vom avea 11 jucători pe teren, vom încerca. Trebuie să fii perfect pentru a-i învinge. Este posibil ca acesta să fie ultimul joc din campania noastră de Champions League, deci ne bucurăm de el" - Jürgen Klopp.



"Dacă ne gândim la rezultatul de săptămâna trecută, ar fi o eroare. Trebuie să jucăm de parcă ar fi o finală. Va fi dificil pentru că știm că fanii lor îi vor împinge de la spate. Au jucători rapizi. Uneori te afli în situațîi incomode. Vrem să simțim că avem controlul. Ne vor ataca, nu există nicio îndoială cu privire la asta. Dar trebuie să ne concentrăm pe noi înșine.





Salah şi Firmino sunt jucători importanţi, şi de la noi lipseşte Dembele. Aş fi preferat să-i văd pe toţi pe teren" - Ernesto Valverde.





Întâlniri directe: 9

Victorii Liverpool: 3

Victorii Barcelona: 3

Remize: 3

Golaveraj: 6-9



Ce s-a întâmplat în meciul tur:



Au marcat: Luis Suarez (26') şi Lionel Messi (75' şi 82')





Ultimele întâlniri directe:



2006/2007: optimile Champions League



Barcelona - Liverpool 1-2

Liverpool - Barcelona 0-1



2001/2002: faza grupelor Champions Legue



Liverpool - Barcelona 1-3

Barcelona - Liverpool 0-0



2000/2001: semifinalele Cupei UEFA



Barcelona - Liverpool 0-0

Liverpool - Barcelona 1-0



Ultimele cinci partide:





Liverpool: patru victorii, o înfrângere



Barcelona 3-0 Liverpool

Liverpool 5-0 Huddersfield

Cardiff 0-2 Liverpool

Porto 1-4 Liverpool

Barcelona: patru victorii, o înfrângere

Barcelona 3-0 Liverpool

Barcelona 1-0 Levante

Alavés 0-2 Barcelona

De știut:





Liverpool

Liverpool nu a pierdut niciodată pe Anfield în semifinalele celei mai prestigioase competiții intercluburi din Europa, câștigând opt din cele zece meciuri jucate (două remize) și încasând doar patru goluri, două dintre acestea în sezonul trecut, cu AS Roma. Liverpool a câștigat 13 din cele 27 de duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce a fost învinsă în manșa tur. "Cormoranii" au pierdut (la general) ambele confruntări în care au cedat meciul cu 0-3 în deplasare, cu PSG în semifinalele Cupei Cupelor (ediția 1996/97) și cu Strasbourg în runda a doua a Cupei UEFA (1997/98). Totuși, în ambele situații, echipa engleză a câștigat cu 2-0 pe Anfield. Eșecul de pe Camp Nou a pus capăt unei serii de 19 meciuri fără înfrângere pentru Liverpool, în toate competițiile (14 victorii, 5 remize). Trupa lui Klopp nu mai pierduse din 7 ianuarie: 1-2 cu Wolves, în turul trei al Cupei Angliei. Liverpool a pierdut o singură dată pe Anfield în acest sezon (20 victorii și 3 remize). "Cormoranii" au câștigat ultimele șase meciuri jucate pe teren propriu. Mohamed Salah (golgheterul din Premier League - 22 goluri) va lipsi de la returul de pe Anfield. Egipteanul s-a accidentat la cap, la ultimul meci din campionat (cu Newcastle), după un duel cu portarul Martin Dubravka.

Barcelona

Formația blaugrana a pierdut în deplasare în ultimele trei semifinale disputate. În total, în această fază a competiției, Barcelona are doar două victorii obținute în deplasare (două remize și 10 înfrângeri). Barcelona a pierdut opt din cele 12 duble manșe disputate în fazele eliminatorii ale Champions League când a jucat meciul retur în deplasare, inclusiv trei din ultimele patru. În schimb, când au jucat manșa a doua pe teren propriu, catalanii s-au impus de 24 de ori și au pierdut doar de șase ori (la general). Barcelona a câștigat cinci din ultimele șapte meciuri jucate în deplasare cu echipe engleze (o remiză, o înfrângere), inclusiv două în acest sezon: 4-2 cu Tottenham (faza grupelor) și 1-0 cu Manchester United (sferturi). Barcelona a câștigat 38 din cele 42 de duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce s-a impus pe teren propriu în meciul tur. Totuși, la ediția de anul trecut, catalanii au fost eliminați în sferturi de AS Roma, deși câștigaseră prima manșă pe Camp Nou cu 4-1. Romanii s-au impus pe Olimpico, scor 3-0, obținând calificarea în semifinale. În etapa trecută din LaLiga, Celta Vigo a învins-o cu 2-0 pe Barcelona și a pus capăt unei serii de 23 de partide fără înfrângere reușite de echipa lui Ernesto Valverde în toate competițiile. Bilanțul celor două echipe atunci când s-a ajuns la loviturile de departajare (în competițiile UEFA):



Liverpool: 3 victorii, o înfrângere





4-5 v Beşiktaş, 2014/15 UEFA Europa League - șaisprezecimi

4-1 v Chelsea, 2006/07 UEFA Champions League - semifinale

3-2 v AC Milan, 2004/05 UEFA Champions League - finala

4-2 v Roma, 1983/84 Cupa Campionilor Europeni - finala



Barcelona: 5 victorii, o înfrângere



5-4 v Lech Poznań, 1988/89 Cupa Cupelor - runda a doua

0-2 v Steaua, 1985/86 Cupa Campionilor Europeni - finala

5-4 v IFK Göteborg, 1985/86 Cupa Campionilor Europeni - semifinale

4-1 v Anderlecht, 1978/79 Cupa Cupelor - runda a doua

3-1 v Ipswich Town, 1977/78 Cupa UEFA - runda a treia

5-4 v AZ Alkmaar, 1977/78 Cupa UEFA - runda a doua



Bilanțul Barcelonei în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 7 victorii, 8 înfrângeri



1959/60: 2-6 Real Madrid (1-3 în deplasare, 1-3 acasă)

1960/61: 1-0 la rejucare cu Hamburg (2-1 acasă, 0-1 în deplasare)

1974/75: 2-3 Leeds United (1-2 în deplasare, 1-1 acasă)

1985/86: 3-3, 5-4 la penaltiuri cu IFK Göteborg (0-3 în deplasare, 3-0 acasă)

1993/94: 3-0 Porto (3-0 acasă)

1999/00: 3-5 Valencia (1-4 în deplasare, 2-1 acasă)

2001/02: 1-3 Real Madrid (0-2 acasă, 1-1 în deplasare)

2005/06: 1-0 AC Milan (1-0 în deplasare, 0-0 acasă)

2007/08: 0-1 Manchester United (0-0 acasă, 0-1 în deplasare)

2008/09: 1-1 Chelsea (0-0 acasă, 1-1 în deplasare)

2009/10: 3-2 Internazionale Milano (1-3 în deplasare, 1-0 acasă)

2010/11: 3-1 Real Madrid (2-0 în deplasare, 1-1 acasă)

2011/12: 2-3 Chelsea (0-1 în deplasare, 2-2 acasă)

2012/13: 0-7 Bayern München (0-4 în deplasare, 0-3 acasă)

2014/15: 5-3 Bayern München (3-0 acasă, 2-3 în deplasare)



Barcelona, trofee Champions League: 1992, 2006, 2009, 2011, 2015



Bilanțul lui Liverpool în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 8 victorii, două înfrângeri



1964/65: 3-4 Internazionale Milano (3-1 acasă, 0-3 în deplasare)

1976/77: 6-1 Zürich (3-1 în deplasare, 3-0 acasă)

1977/78: 4-2 Borussia Mönchengladbach (1-2 în deplasare, 3-0 acasă)

1980/81: 1-1 Bayern München, away goals (0-0 acasă, 1-1 în deplasare)

1983/84: 3-1 Dinamo Bucureşti (1-0 acasă, 2-1 în deplasare)

1984/85: 5-0 Panathinaikos (4-0 acasă, 1-0 în deplasare)

2004/05: 1-0 Chelsea (0-0 în deplasare, 1-0 acasă)

2006/07: 1-1 Chelsea, 4-1 la penaltiuri (0-1 în deplasare, 1-0 acasă)

2007/08: 3-4 Chelsea (1-1 acasă, 2-3 în deplasare după prelungiri)

2017/18: 7-6 Roma (5-2 acasă, 2-4 în deplasare)



Liverpool, trofee Cupa Campionilor Europeni / Champions League: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005



Parcursul celor două formații până în semifinale:



Barcelona:



Faza grupelor: locul 1 în Grupa B (14 puncte)

Rezultate: 4-0 și 2-1 cu PSV; 4-2 și 1-1 cu Tottenham; 2-0 și 1-1 cu Inter



Optimi: 0-0 și 5-1 cu Olympique Lyon



Sferturi: 1-0 și 3-0 cu Manchester United





Liverpool:



Faza grupelor: locul 2 în Grupa C (9 puncte)

Rezultate: 3-2 și 1-2 cu PSG; 0-1 și 1-0 cu Napoli; 4-0 și 0-2 cu FK Crvena zvezda



Optimi: 0-0 și 3-1 cu Bayern Munchen



Sferturi: 2-0 și 4-1 cu FC Porto



Cei mai buni marcatori în actuala ediție a Chmapions League:





12: Lionel Messi (Barcelona)*

Minute jucate: 747







8: Robert Lewandowski (Bayern)

Minute jucate: 714







6: Dušan Tadić (Ajax)*

Minute jucate: 990







6: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Minute jucate: 749







6: Moussa Marega (Porto)

Minute jucate: 840







6: Sergio Agüero (Man. City)

Minute jucate: 510







5: Edin Džeko (Roma)

Minute jucate: 570







5: Raheem Sterling (Man. City)

Minute jucate: 871







5: Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Minute jucate: 481







5: Neymar (PSG)

Minute jucate: 532







5: Harry Kane (Tottenham)*

Minute jucate: 688







5: Paulo Dybala (Juventus)

Minute jucate: 518







*Echipa se află în semifinale



Cei mai buni marcatori în fiecare sezon din Champions League:





2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5