Liga 1, play-off: CFR Cluj, la un singur punct de titlu (5-1 vs Astra Giurgiu)

Au evoluat următoarele echipe:





Astra: Santos - Dima, Bejan, Cestor, Radunovici - Biceanu (Zoua '63), Moise, V. Roşu - V. Gheorghe (Llullaku '54), Alibec, Balaure (Begue '75). Antrenor Costel Enache;





CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio (Hoban '84) - Deac (Ţucudean '77), Omrani, Costache (Păun 75). Antrenor Dan Petrescu.

Au marcat: Omrani '15, Djokovic '59 şi '73, Bejan '80 (a), Hoban '87 / Llullaku '66 (p).





Min. 15, 0-1 - Omrani a fost lansat foarte bine pe contraatac de Costache, iar atacantul francez a marcat cu un şut la colţul lung;





Min. 59, 0-2 - Djokovic, nemarcat, a deviat cu capul balonul în poartă, după centrarea lui Culio, de pe partea stângă;





Min. 66, 1-2 - Culio l-a faultat în careu pe Romario Moise, iar Llullaku a transformat lovitura de la 11 metri dictată de centralul Cojocaru;





Min. 73, 1-3 - Djokovic a finalizat cu un şut din interiorul careului, trimiţând mingea în plasă, după o fază spectaculoasă la care au mai contribuit Costache şi Omrani;





Min. 80, 1-4 - Păun a pătruns pe partea stângă, a încercat să centreze, dar Cestor a deviat balonul în Bejan şi, din acesta din urmă, mingea a intrat în poartă;





Min. 87, 1-5 - Hoban a marcat cu un şut cu piciorul stâng, de la peste 20 de metri.





Arbitrul partidei a fost Adrian Viorel Cojocaru. Acesta a fost ajutat de Mircea Orbuleţ, Marius Nicoară și Lucian Rusandu. Observatorii partidei au fost Florin Hîncu şi Mircea Călin.

"Parcă nu am jucat aşa, cum trebuie, 1-0 poate nu era meritat, dar după pauză am făcut 2-0 şi controlam jocul într-un mod evident. Am făcut o greşeală în apărare şi era să ne coste. La 2-1, cei de la Astra au început să pună presiune, dar Djokovic a marcat un gol foarte, foarte important pentru desfăşurarea în continuare a partidei, după care de la 3-1 am dominat şi am marcat şi celelalte două goluri. Chiar dacă e scorul 5-1, nu a fost victoria chiar aşa uşoară. M-am temut tot timpul, de la 5-1 am început să mă relaxez puţin. E normal, pentru că atunci când e Alibec în teren, poate să inventeze orice. Au jucători de atac foarte buni, Lullaku, Zoua, Balaure, e normal să te temi.

Cum să fiu relaxat dacă mai avem două meciuri şi noi sperăm să rezolvăm ecuaţia în următorul meci? Vom juca împotriva unei echipe rănite care a pierdut şi dacă mai pierde încă o dată poate pierde locul 3. Vă daţi seama că vor veni montaţi să câştige şi sunt convins că trebuie să-i mobilizez, să-i încurajez săptămâna asta pe jucători şi, în acelaşi timp, să-i ţin cu picioarele pe pământ, pentru că nu s-a terminat, trebuie să luăm neapărat un punct sau să câştigăm meciul următor. Nu era minune dacă Astra bătea azi, e o echipă bună, joacă finala cupei, e pe locul 5, nu văd de ce ar fi fost o minune dacă băteau ei", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

"Diferenţa de joc a fost clară în favoarea adversarului. Nu aş putea să contrazic cu absolut nimic, nu am fost nici măcar aproape de adversar pe niciun moment de joc, nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere tactic, nici atitudine, chiar am fost departe de adversar. Situaţia este destul de complicată, nu putem da doar un argument, sunt sleit de puteri, încerc să găsesc soluţii, sunt cam la limită, energia e secată şi chiar este greu de gestionat un asemenea moment. Lucrurile sunt greu de digerat din punctul meu de vedere, ne apasă pe toţi, nu înfrângerea, ci modul în care am pierdut şi e un moment în care ar trebui să reevaluăm puţin lucrurile în cadrul clubului. Să tragem o linie, să facem o analiză şi să vedem ce se întâmplă. Cred că e un moment de bilanţ, chiar dacă bilanţurile se fac la final. Este aproape imposibil să nu fiu şi eu vinovat pe alocuri.





A fost o primă de joc în această seară din partea clubului. Nu cred că e posibil aşa ceva (n.r. - ca prima să vină din partea altului club - FCSB). Am căutat o motivaţie ca să părem o echipă care îşi apără foarte corect şansele şi cred că nu punem asta la îndoială. Am făcut un meci slab, dar nu punem la îndoială sub nicio formă corectitudinea", a declarat Enache, la Telekom Sport.

Pentru a câștiga campionatul, echipa din Gruia trebuie să mai obțină un punct în ultimele două etape, cu CSU Craiova (acasă) și FCSB (în deplasare).1. CFR Cluj (14-3) 47 puncte2. FCSB (12-5) 423. CSU Craiova (7-7) 364. FC Viitorul (13-9) 335. Astra Giurgiu (3-15) 246. Sepsi (2-12) 20Roşu (Astra, '89) și Culio (CFR, '64) au fost avertizați cu cartonaș galben.