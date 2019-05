Formaţia FC Copenhaga a câştigat, duminică, pentru a 13-a oară campionatul Danemarcei, impunându-se cu scorul de 3-2 în faţa echipei Brondby, în play-off-ul primului eşalon, informează News.ro.





Cu trei etape înainte de finalul sezonului, FC Copenhaga are 82 de puncte, în timp ce a doua clasată, Midtjylland, care mai are patru jocuri, are 68 de puncte.





FC Copenhaga a mai câştigat titlul în Danemarca în 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 şi 2017.