VIDEO Atalanta continuă sezonul excelent (3-1 vs Lazio); Frosinone a retrogradat

Serie A

Lazio a deschis scorul după doar trei minute prin Parolo, însă oaspeții au întors rezultatul prin Zapata ('22, al 22-lea gol din acest sezon, al doilea golgheter din Italia), Castagne ('58) și autogolul lui Wallace ('78).Atalanta are cel mai bun atac din Serie A, cu 71 de reușite în 35 de etape.În altă partidă disputată duminică, Frosinone a remizat, scor 2-2, în deplasare, cu Sassuolo și a retrogradat matematic în Serie B (trei meciuri rămase, zece puncte în urma lui Udinese, ultima echipă deasupra liniei).Empoli vs Fiorentina 1-0Lazio vs Atalanta 1-3Parma vs Sampdoria 3-3Sassuolo vs Frosinone 2-219:00 Genoa vs AS Roma21:30 Napoli vs CagliariAC Milan vs Bologna1. Juventus 35 (69-25) 89 puncte2. Napoli 34 (64-30) 703. Inter 35 (52-28) 634. Atalanta 35 (71-43) 625. AS Roma 34 (61-46) 586. Torino 35 (45-30) 577. AC Milan 34 (47-33) 568. Lazio 35 (50-39) 55 etc.