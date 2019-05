Liga 1: FC Voluntari vs Poli Iași 0-0 / Ilfovenii, fără victorie de cinci etape

Au evoluat echipele:





FC Voluntari: Mitrev - I. Gheorghe, Balaur, Russo, A. Vlad - Căpăţînă, Signorelli (Pîrcălabu ’70), Răuţă – Popadiuc (Deac ’64), Tudorie, Gadze. Antrenor: Cristiano Bergodi





Poli Iaşi: D. Rusu - Gallego, Frăsinescu, Chelaru, Sin – Qaka (Mihăescu ’69), Cioinac, Nascimento – Platini (Sanoh ’64), Willy Semedo (Zaharia ’78), Enoh. Antrenor: Flavius Stoican





Cartonaşe galbene: Răuţă ’85 / Qaka ’43, Sin ‘65





Arbitrul meciului a fost George Cătălin Găman. Acesta a fost ajutat de Radu Adrian Ghinguleac, Bogdan Gheorghe și Horia Gabriel Mladinovici





Observatorii partidei au fost Nicolae Grigorescu și Marcel Vasile.

Voluntari a ratat mai multe ocazii prin Tudorie, Căpățână, Gadze și Deac (bară transversală).Trei remize (vs Dunărea, Hermannstadt și Poli Iași) și două înfrângeri (vs Gaz Metan și Dinamo) au înregistrat ilfovenii în ultimele etape, după ce au început perfect play-out-ul cu trei victorii (vs Poli Iași, Botoșani și Concordia).1. Gaz Metan Mediaș (16-4) 382. Dinamo București (12-6) 343. FC Botoșani (8-9) 264. Poli Iași (5-10) 255. FC Voluntari (10-8) 236. Dunărea Călărași (5-9) 217. FC Hermannstadt (4-13) 198. Concordia Chiajna (11-12) 16