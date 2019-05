Franck Ribéry va pleca de la Bayern Munchen la finalul sezonului

Bayern Munchen a anunţat, duminică, faptul că Franck Ribery (36 de ani) va părăsi clubul la finalul acestui sezon. Francezul va pune stop unei perioade de 12 sezoane petrecute alături de bavarezi, informează Mediafax.





Deşi a evoluat cu regularitate în acest sezon, vârsta înaintată îşi spune cuvântul şi în cazul fostului internaţional francez: "Când am ajuns în Bavaria, mi s-a îndeplinit visul. Nu va fi uşor momentul despărţirii, dar nu trebuie să uităm ce am realizat împreună. Am obţinut multe trofee, peste 20", a spus Ribery, potrivit site-ului oficial al lui Bayern.





Astfel, francezul i se alătură lui Arjen Robben pe lista plecărior de la Bayern din această vară. Olandezul, ajuns şi el la 35 de ani, şi-a anunţat plecarea la finalul sezonului încă din luna decembrie a anului trecut. Preşedintele Karl-Heinz Rummenigge le-a promis un meci de retragere celor doi, în 2020: "Franck şi Arjen sunt jucători grozavi. Bayern are o mulţime de lucruri pentru care să le mulţumească şi le vom oferi o retragere grandioasă. Au contribuit la cel mai bun deceniu al lui Bayern printr-un fotbal fantastic"





Înainte să facă pasul în afara Franţei, Franck Ribery a evoluat pentru Lille, Boulogne, Olympique Ales, Stade Brest şi FC Metz. În 2005, cu Gheorghe Hagi pe bancă, Galatasaray plătea 5 milioane de euro pentru a-l aduce pe fotbalist în Turcia. "Aripa" stângă s-a întors rapid în ţara natală, la Marseille, iar în 2007 a plecat la Bayern, unde a rămas pentru 12 sezoane. Alături de bavarezi, Ribery a câştigat 22 de trofee, printre cele mai importante numărându-se Liga Campionilor, opt titluri în Bundesliga, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburi. Bayern mai poate câştiga un campionat în acest sezon, având patru puncte avans faţă de locul secund, cu două runde înainte de final.





În acest sezon, Ribery a evoluat în 35 de partide, reuşind şase goluri şi oferind patru pase decisive.