VIDEO Barcelona, prima înfrângere după 23 de etape (2-0 cu Celta Vigo)

LaLiga

Cu titlul de campioană asigurat și cu gândul la confruntarea cu Liverpool din semifinalele Champions League, Barcelona a introdus o formulă experimentală în partida cu Celta Vigo și a pierdut, în deplasare, scor 2-0. A fost primul eșec al catalanilor după 23 de etape și doar a treia înfrângere din acest sezon de La Liga.





Este al patrulea sezon consecutiv în care Barcelona nu reușește să câștige pe Estadio Municipal de Balaidos (trei înfrângeri, două remize).





Ousmane Dembele s-a accidentat după doar șase minute și va lipsi, cel mai probabil, din returul de pe Anfield.





Au evoluat echipele:





Celta Vigo: Ruben Blanco - Mallo, Araujo, Cabral, Olaza - Boudebouz (Jozabed '85), Okay Yokuslu, Lobotka, Boufal (Mendez '71)- Maximiliano Gomez (Beltran '90+1), Aspas. Antrenor: F. Escriba





Barcelona: Cillessen - Todibo (Murillo '68), Umtiti, Vermaelen - Arthur Melo (Vidal '62)- Wague, Alena, Ricardo Puig, Malcom - Boateng, Dembele (Collado '6). Antrenor: E. Valverde

Aflați în lupta pentru evitarea retrogradării, galițienii s-au impus grație golurilor marcate de Maximiliano Gomez ('67) și Iago Aspas ('88 din penalty).Ultima înfrângere a catalanilor în campionat data din 11 noiembrie 2018, scor 3-4 cu Betis Sevilla. 18 victorii și cinci remize a obținut echipa lui Valverde din acel moment.În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano (31 puncte) a retrogradat în a doua ligă spaniolă.13:00 Getafe vs Girona15:00 Eibar vs Betis17:15 Real Madrid vs Villarreal18:30 Valladolid vs Athletic Bilbao21:45 Huesca vs Valencia1. Barcelona 36 meciuri (86-34) 83 puncte2. Atletico Madrid 36 (52-26) 743. Real Madrid 35 (59-39) 654. Getafe 35 (44-31) 555. Sevilla 36 (59-46) 556. Valencia 35 (40-32) 527. Athletic Bilbao 35 (38-41) 50 etc.