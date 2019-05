​​VIDEO Liverpool câștigă pe final (3-2 vs Newcastle), revine pe prima poziție și speră în continuare / Salah s-a accidentat și a fost scos cu targa

Premier League

Liverpool a tremurat serios în penultima etapă de Premier League, însă golul rezervei Divock Origi i-a adus victoria în fața lui Newcastle, scor 3-2, iar "cormoranii" au revenit pe prima poziție, punând presiune pe Manchester City și asigurând că titlul va fi decis în ultima etapă.





Virgil van Dijk a deschis scorul în minutul 13, după ce Virgin van Dijk a înscris fiind nemarcat la lovitura liberă executată de Trent Alexander-Arnold. Newcastle a revenit rapid prin Christian Atsu, care a înscris din apropierea porții, însă Salah a readus echipa lui Klopp în avantaj cu un voleu. Rondon a dus scorul la 2-2 după un corner la care "cormoranii" nu au reușit să degajeze.





În minutul 74, Mohamed Salah s-a accidentat după un duel cu portarul Martin Dubravka. Lovit cu genunchiul în față, egipteanul a părăsit pe targă terenul și a fost înlocuit cu Origi.





Shaqiri, intrat pe teren tot din postură de rezervă, a executat excelent o lovitură liberă, Origi a sărit la cap, a profitat și de o deviere a unui adversar și a înscris golul decisiv. De la margine au fost arătate opt minute de prelungire, însă Newcastle nu a mai putut reveni pentru a treia oară.

6 mai: Manchester City vs Leicester12 mai: Liverpool vs Wolverhampton12 mai: Brighton vs Manchester City1. Liverpool 37 meciuri (87-22) 94 puncte2. Manchester City 36 (90-22) 923. Tottenham 37 (65-37) 704. Chelsea 36 (60-39) 685. Arsenal 36 (69-49) 666. Manchester United 36 (64-51) 657. Wolverhampton 37 (47-44) 57 etc.