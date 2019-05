VIDEO PSG vs Nice 1-1 / Cavani a ratat un penalty în prelungiri

Ligue 1

Deja campioană în Franța, PSG nu pare să mai pună preț pe meciurile rămase de disputat în acest sezon. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Nice, în etapa a 35-a din Ligue 1.

Au rămas de disputat în etapa a 35-a din Ligue 1:





Sâmbătă:





21:00 Bordeaux vs Angers

21:00 Guingamp vs Caen

21:00 Reims vs Nimes





Duminică:





16:00 Montpellier vs Amiens

16:00 Nantes vs Dijon

16:00 Toulouse vs Rennes

18:00 Monaco vs St. Etienne

22:00 Lyon vs Lille

Ganago a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 46, iar Neymar a egalat pentru PSG, din penalty, în minutul 60. În prelungirile partidei, Edinson Cavani a ratat lovitura de la 11m prin care putea aduce victoria gazdelor.PSG a câștigat un singur meci (vs Monaco) din ultimele șapte disputate. Alte două remize (vs Strasbourg și Nice) și patru înfrângeri (vs Lille, Nantes, Rennes - în finala Cupei Franței și Montpellier) au înregistrat parizienii în această perioadă.1. PSG 35 meciuri (98-31) 85 puncte2. Lille 34 (59-28) 683. Lyon 34 (58-43) 624. St. Etienne 34 (52-37) 595. Marseille 35 (54-47) 556. Montpellier 34 (50-39) 547. Nice 35 (27-31) 52 etc.