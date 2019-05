​​Liga 2: Academica Clinceni, tot mai aproape de promovare (3-1 vs Energeticianul)

Academica Clinceni a câștigat partida disputată pe teren propriu, în fața celor de la Energeticianul, scor 3-1, în etapa a 33-a a Ligii a II-a. Ilfovenii au adunat 76 de puncte și se află pe prima poziție, la șase lungimi distanță de locul secund ocupat de Chindia Târgoviște (încă nu a evoluat), cu cinci meciuri rămase de disputat.

Adrian Șut ('7, '21) și Cristian Dumitru ('89) au înscris pentru învingători, în timp ce Cosmin Ionică a marcat pentru oaspeți ('90+1).Academica Clinceni vs Energeticianul 3-1CS Balotești vs Metaloglobus 0-3Dacia Unirea Brăila vs FC Argeș Pitești 0-2Daco-Getica București vs CS Mioveni 1-0Pandurii Tg. Jiu vs Luceafărul Oradea 0-013:30 UTA Arad vs ASU Politehnica Timișoara15:00 Ripensia Timișoara vs Aerostar Bacău15:30 Farul Constanța vs Petrolul PloieștiACS Poli Timișoara vs Universitatea ClujSportul Snagov vs Chindia Târgoviște1. Academica Clinceni (67-19) 76 puncte (+1 meci)2. Chindia Târgoviște (62-31) 703. Universitatea Cluj (74-26) 664. Sportul Snagov (48-29) 635. Petrolul Ploiești (56-32) 626. FC Argeș Pitești (44-26) 56 etc.