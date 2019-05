VIDEO Olympique Marseille, tot mai departe de cupele europene (1-1 vs Strasbourg)

Ligue 1

Echipa lui Rudi Garcia a deschis scorul prin Germain, imediat după pauză ('48), însă gazdele au egalat după ce au insistat la penaltiul ratat de Jonas Martin și au înscris prin Kenny Lala ('65).18:00 PSG vs Nice21:00 Bordeaux vs Angers21:00 Guingamp vs Caen21:00 Reims vs Nimes16:00 Montpellier vs Amiens16:00 Nantes vs Dijon16:00 Toulouse vs Rennes18:00 Monaco vs St. Etienne22:00 Lyon vs Lille1. PSG (97-30) 84 puncte2. Lille (59-28) 683. Lyon (58-43) 624. St. Etienne (52-37) 595. Marseille (54-47) 55 (+1 meci)6. Montpellier (50-39) 54 etc.