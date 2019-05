Căpitanul lui Nottingham despre Pantilimon: "Criticat pe nedrept, subapreciat şi subevaluat. A arătat că este un portar de top"

Indiferent că echipa a fost antrenată de Aitor Karanka sau, în ultimele meciuri, de Martin O'Neill, Pantilimon a fost omul de bază la Nottingham, evoluând în 44 din cele 45 de meciuri disputate în liga a doua engleză. Cu 15 partide fără gol primit, Pantilimon este al patrulea la acest capitol în Championship.



"Cred că a fost supapreciat, un pic subevaluat. A fost criticat la începutul sezonului, dar are mai multe decât a arătat în ultimele cinci sau şase luni. A arătat că este un portar de top. Cred că a fost criticat pe nedrept. A avut grijă de noi uneori, ca defensivă, mai ales faţă de mine. Ne-a făcut mai mult decât bine. Se poate vedea că antrenorul şi staful său i-au spus ce vor de la el. Cred că i-au oferit mai multă încredere la meciuri, să domine în careu. Cred că antrenorul care a venit l-a ajutat pe Costel, iar asta a ajutat echipa. Dacă te uiţi la numărul de meciuri fără gol primit în acest sezon, 15 este un număr strălucit. Costel a jucat bine pentru noi în acest sezon şi continuă să-şi îmbunătăţească evoluţia", a declarat Robinson, potrivit nottinghampost.com.



Pantilimon a fost aspru criticat de fani după meciurile din prima parte a sezonului, dar presa engleză a remarcat că aceste "voci" s-au diminuat în ultima vreme, suporterii chiar lăudându-l de multe ori, aşa cum s-a întâmplat şi după ultimul meci, câştigat de Forest, în deplasare, la QPR, când internaţionalul român a apărat un penalti în minutul 88, după un henţ comis chiar de Robinson.



Evoluţia mai bună a lui Pantilimon a fost pusă pe seama noului antrenor de portari al echipei, Seamus McDonagh.



Nottingham Forest, locul 11, mai are de jucat un singur meci în acest sezon, cu Bolton, acasă, dar disputarea acestei partide este sub semnul întrebării, din cauza unei greve a jucătorilor viitoarei adversare.