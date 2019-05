Cristiano Ronaldo și secretul carierei: "Trebuie să fii modest, să realizezi că nu știi totul"

A câștigat de-a lungul carierei cinci Champions League (patru cu Realul și una cu Manchester United) și tot atâtea Baloane de Aur. Este considerat de mulți unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, iar într-un interviu pentru revista ICON a dezvăluit care a fost mereu secretul performanțelor sale: "Trebuie să fii modest, să realizezi că nu știi totul".







Ajuns la 34 de ani, Cristiano continuă să fie un jucător de talie mondială, portughezul impresionând cu golurile sale și la Juventus Torino.





Chiar dacă de multe ori de-a lungul carierei a ieșit în evidență prin anumite gesturi care au lăsat impresia unui om plin de sine, Cristiano încearcă să ne convingă într-un interviu pentru revista ICON că lucrurile stau fix invers - este un om modest.







Ce spune Cristiano





"Primul lucru pe care îl fac la un nou club este acela de a fi eu însumi. Nu mai mult. Nu altcineva. Sunt același, etica mea asupra muncii e neschimbată.







Trebuie să fii modest, să realizezi că nu știi totul. Dacă ești gata să înveți, prinzi detalii care te vor ajuta să crești ca sportiv. La Juventus, m-am adaptat perfect. Au văzut toți că nu sunt un vânzător de iluzii. Poate unii aveau impresia că sunt arogant, dar nu sunt așa", a declarat Cristiano Ronaldo, citat de gsp.ro.





"Am trăit mereu cu presiunea de a încerca să fiu în vârful fotbalului, de a fi cel mai bun. Întotdeauna am simțit această presiune, încă de la începutul carierei. Eu sunt Cristiano și am ajuns aici pentru că am grijă de mine. Una e să vorbești, alta e să faci. De ce am câștigat cinci Baloane de Aur și cinci Ligi ale Campionilor?" - Cristiano Ronaldo.







Despre o posibilă carieră de antrenor, Ronaldo a precizat: "Nu exclud această variantă".





De-a lungul anilor, Cristiano a îmbrăcat tricoul următoarelor echipe: Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid și Juventus.