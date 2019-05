Ernesto Valverde: "Trebuie să fim atenţi în retur. Şi anul trecut am avut un avantaj de trei goluri şi ştim foarte bine ce s-a întâmplat"

Barcelona a câștigat cu 3-0 prima manșă a semifinalei cu Liverpool, însă Ernesto Valverde este rezervat în ceea ce privește calificarea. Antrenorul catalanilor își îndeamnă elevii să fie atenți la returul de pe Anfield, aducând aminte de experiența trăită anul trecut cu AS Roma în sferturi. "Trebuie să fim atenţi în retur. Şi anul trecut am avut un avantaj de trei goluri şi ştim foarte bine ce s-a întâmplat", a spus tehnicianul spaniol.







"Am fost surprinşi de ocaziile lor şi, dacă privim în urmă, Liverpool a avut opţiuni. A fost un meci dificil, care ne-a făcut să dăm totul. Am obţinut un rezultat mare împotriva unei echipe puternice. Trebuie să fim atenţi în retur. Şi anul trecut am avut un avantaj de trei goluri şi ştim foarte bine ce s-a întâmplat, am fost eliminaţi. Calificarea este deschisă, nu avem motive să nu fim precauți", a spus Valverde, cu gândul la eliminarea din sferturi în ediția de anul trecut a Champions League. Barcelona câștigase pe teren propriu cu 4-1 în fața celor de la AS Roma, dar a fost învinsă în deplasare cu 3-0 și a ratat calificarea în semifinale.





"Messi nu se oprește să te surprindă"





"Leo știe cine este. Ceea ce se întâmplă este că nu se oprește să te surprindă. Când am avut nevoie de el, cu acțiunile lui, cu loviturile lui, iar respectul pe care el îl impune rivalilor ne-a ajutat", a precizat tehnicianul catalanilor.







Valverde, încântat de atmosfera de pe Camp Nou





"Publicul de pe Camp Nou a un factor decisiv în ultimul timp. Jucăm cu peste 90 de mii de persoane în tribune şi asta se simte. Publicul nostru ne va împinge de la spate, la fel cum va fi şi pe stadionul lor, cu suporterii lor", a punctat Valverde, potrivit Digi Sport.







Barcelona s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Liverpool și este cu un picior în finala Champions League de la Madrid. Luis Suarez a deschis scorul în minutul 26, iar Lionel Messi a închis tabela cu o "dublă" de senzație (75' şi 82').





S-ar putea să te intereseze și:





Reacția lui Lionel Messi după victoria cu Liverpool: "Ştim că nu este totul încheiat, pentru că mergem pe un stadion cu tradiție"











VIDEO Arta executării loviturilor libere - Lionel Messi, o bijuterie de gol împotriva lui Liverpool





VIDEO Barcelona - Liverpool 3-0 / Suarez și Messi au deschis drumul spre o nouă finală - "Dublă" de senzație pentru argentinian