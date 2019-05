Jurgen Klopp: "Adevărul este că am jucat bine, în ciuda înfrângerii. Messi este un fotbalist incredibil"

"Noi am făcut un meci foarte bun. Am pus multe probleme Barcelonei. Sigur că 3-0 pare insurmontabil. Cred că am fi putut marca. Mi-a plăcut mult Barcelona, este greu să joci împotriva lor. Este greu să rămâi încrezător contra unei echipe capabile să facă diferenţa în orice moment. Adevărul este că am jucat bine, în ciuda înfrângerii. Messi este un fotbalist incredibil", a declarat Klopp.



Formaţia FC Barcelona a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa FC Liverpool, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.



Golurile au fost marcate de Luis Suarez (26) şi Lionel Messi (75 şi 82).



Meciul retur va avea loc, marţi, 7 mai.





S-ar putea să te intereseze și:





VIDEO Arta executării loviturilor libere - Lionel Messi, o bijuterie de gol împotriva lui Liverpool





VIDEO Barcelona - Liverpool 3-0 / Suarez și Messi au deschis drumul spre o nouă finală - "Dublă" de senzație pentru argentinian