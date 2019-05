VIDEO Arta executării loviturilor libere - Lionel Messi, o bijuterie de gol împotriva lui Liverpool

Ce a spus Messi despre execuția sa:

"Într-adevăr, a fost o execuţie spectaculoasă, sunt extrem de mulţumit de felul în care am marcat. Suntem într-un moment definitoriu al sezonului şi trebuie să fim uniţi, noi, jucătorii, publicul. Să fim toţi, împreună, să nu criticăm, să mergem toţi mai departe", a declarat Messi, potrivit Telekom Sport.

Barcelona s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața celor de la Liverpool și este cu un picior în finala Champions League de la Madrid. Luis Suarez a deschis scorul în minutul 26, iar Lionel Messi a închis tabela cu o "dublă" de senzație (75' şi 82').



Vezi mai jos reușita superbă a lui Messi:

For those who haven’t seen it, here is the alien hybrid Lionel Messi sensational freekick goal number 600 for FC Barcelona. pic.twitter.com/ldmu1iRuEu