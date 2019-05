Iker Casillas, după ce a suferit un infarct la antrenament: "Totul este în regulă, a fost o mare sperietură"

Portarul echipei FC Porto, Iker Casillas, a postat un mesaj de reţelele de socializare în care a precizat că se simte bine, după ce a suferit un infarct miocardic la antrenamentul de miercuri, scrie News.ro.







"Totul este sub control, a fost o mare sperietură, dar toate forţele mele sunt intacte", a postat Iker Casillas pe reţelele de socializare.





El nu va mai juca în acest sezon.





Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño \uD83D\uDE03\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFC pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 mai 2019

Gruparea FC Porto a anunţat, miercuri, pe site-ul oficial, că portarul Iker Casillas a suferit un infarct miocardic la antrenament, el fiind transportat la spital. Clubul portughez a precizat că problema cardiacă a jucătorului a fost rezolvată."Iker Casillas a suferit un infarct miocardic acut în timpul antrenamentului de astăzi, de la Centrul Sportiv din Olival. Şedinţa de antrenament a fost întreruptă rapid pentru ca jucătorul să primească ajutor. El se află acum la Hospital CUF Porto. Casillas este bine, iar problema cardiacă a fost rezolvată", a anunţat FC Porto.Cotidianul As notează că portarul a simţit o puternică durere în piept, fiind scos de la antrenament pe targă şi examinat de medicul echipei, care a decis transportarea imediată a jucătorului la spital.În vârstă de 38 de ani, Casillas a venit la Porto în vara anului 2015, fiind transferat de la Real Madrid. La finalul sezonului trecut, portarul spaniol şi-a prelungit contractul pentru încă un an cu gruparea portugheză. El şi-a afirmat în deseori rânduri intenţia de a-şi încheia cariera la Porto.În luna martie a acestui an, Casillas declara că vrea să rămână la FC Porto până în 2021, adică până când va avea 40 de ani. "Dacă pot continua să lupt alături de coechipierii mei pentru a atinge obiectivele echipei, atunci nu am nicio problemă să continui, deoarece sunt foarte recunoscător clubului şi oraşului Porto", spunea spaniolul.Iker Casillas are în palmares trei trofee Champions League, toate cucerite în perioada petrecută la Real Madrid (2000, 2002, 2014). Alături de madrileni, el a mai obținut cinci titluri de campion în LaLiga, două Cupe ale Spaniei, patru Supercupe ale Spaniei, a câștigat de două ori Campionatul Mondial al Cluburilor, de trei ori Cupa Intercontinentală și o Supercupă a Europei. La Porto a cucerit anul trecut titlul de campion și mai are în palmares două Supercupe ale Portugaliei.Ca portar al naţionalei Spaniei, Casillas a câștigat un titlu mondial (2010) şi două titluri europene (2008 şi 2012).