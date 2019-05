Suspansul se mută în Europa League - Prima manșă a semifinalelor se dispută joi: Arsenal vs Valencia și Eintracht Frankfurt vs Chelsea

​După două zile consecutive cu dueluri din Champions League, suspansul se mută în Europa League, unde vor avea loc meciurile tur din semifinale. Pe Emirates Stadium se întâlnesc Arsenal și Valencia, două echipe care nu traversează cea mai bună perioadă pe plan intern (trei, respectiv două înfrângeri la rând). În cealaltă partidă a serii, Eintracht Frankfurt primește vizita celor de la Chelsea. Atmosfera de pe Commerzbank-Arena se anunță a fi din nou una incendiară, iar elevii lui Adi Hutter speră la un rezultat favorabil.







*Partidele vor fi transmise LiveText pe HotNews.ro.



Arsenal vs Valencia (22:00) - Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus





Echipele probabile:





Arsenal: Leno; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Iwobi, Kolasinač; Aubameyang, Lacazette. Antrenor: Unai Emery.





Absenți: Bellerín, Holding, Ramsey, Denis Suárez, Welbeck (accidentați)









Valencia: Neto; Piccini, Roncaglia, Garay Gabriel, Gayà; Guedes, Parejo, Wass, Soler; Rodrigo, Mînă. Antrenor: Marcelino.





Golaveraj: 3-4





Ce au spus cei doi antrenori:





"Avem o mare ambiție și o mare motivație în această competiție. Este semifinală și va fi dificil. La începutul sezonului am știut că va fi foarte dificil să terminăm în top patru (n.r. în Premier League, locul 4 este ultimul care asigură prezența în ediția viitoare de Champions League). Vom continua să încercăm, dar nu ne uităm la clasament - Europa League este o mare motivație pentru noi" - Unai Emery.





"Punctul nostru de referință este victoria lui Arsenal din sferturi cu Napoli. Nu trebuie să facem nicio greșeală: ne confruntăm cu o echipă mare, care este puternică pe propriul teren. Va fi foarte, foarte dificil pentru noi ... și pentru ei, sper. Mă aștept la un joc foarte dificil împotriva unei echipe cu multă profunzime, talent și viteză, foarte rapidă în tranziție. Trebuie să evităm să pierdem mingea în jumătatea noastră" - Marcelino.





De știut:

La ediția de anul trecut a Europa League, Arsenal a fost eliminată în semifinale de Atletico Madrid, echipa care avea să câștige trofeul (1-1 în tur, 0-1 în retur).

În anul 2000, Arsenal a ajuns până în finala Cupei UEFA, cea mai bună performanță în această competiție. A fost învinsă la penaltiuri de Galatasaray, scor 4-1.

De asemenea, Valencia are în palmares o Cupă UEFA, "liliecii" impunându-se la ediția 2003/04: 2-0 cu Olympique Marseille.

Bilanțul celor două echipe în semifinalele Cupa UEFA/ Europa League:





Arsenal: o victorie, o înfrângere





1-1 și 0-1 cu Atlético (2017/18 UEL)





Valencia: o victorie, o înfrângere





Parcursul celor două formații până în semifinale:





Arsenal







Rezultate: 4-2 (tur) și 3-0 (retur) cu Vorskla Poltava, 3-0 și 1-0 cu Qarabag, 1-0 și 0-0 cu Sporting





Valencia





*locul 3 în Grupa H din Champions League, după Juventus și Manchester United





Frankfurt: Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostić; Gaćinović; Jović, Paciência. Antrenor: Adi Hütter.





Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard. Antrenor: Maurizio Sarri.





Ce au spus cei doi antrenori:





"Îi respect pe cei de la Frankfurt. Au jucat împotriva unor echipe mari și sunt o formație dinamică. Din punct de vedere fizic, au aceleași caracteristici ca adversarii din sferturi (de la Slavia Praga), dar calitatea este mai bună, mai ales în atac. Va fi dificil să ajungem în finală" - Maurizio Sarri.





Va fi prima întâlnire directă dintre Eintracht Frankfurt și Chelsea într-o competiție europeană.

Eintracht Frankfurt se află în premieră în semifinalele Europa League, la 39 de ani distanță după ce a cucerit trofeul Cupa UEFA (în 1980).

Londonezii s-au calificat în semifinalele Europa League pentru prima dată după anul 2013, când reușeau să câștige trofeul.

Unai Emery a antrenat-o pe Valencia în perioada 2008-2012.

Bilanțul celor două echipe în semifinalele Cupa UEFA/ Europa League:





Eintracht Frankfurt: o victorie





0-2 și 5-1 cu Bayern (1979/80 Cupa Uefa)





Chelsea: o victorie





Parcursul celor două formații până în semifinale:





Eintracht Frankfurt







Rezultate: 2-1 (tur) și 4-0 (retur) cu Marseille, 4-1 și 2-1 cu Lazio, 2-0 și 3-2 cu Apollon





Chelsea





Rezultate: 1-0 și 4-0 cu PAOK, 1-0 și 2-2 cu MOL Vidi, 3-1 și 1-0 cu BATE Borisov





Incerți: Aubameyang (răceală), Monreal, Özil (accidentați)Absenți: Coquelin (suspendat), Cheryshev, Kondogbia (accidentați)Clément Turpin (central), Nicolas Danos, Cyril Gringore (asistenți), Benoît Bastien, Ruddy Buquet (adiționali), Hicham Zakrani (al patrulea oficial) - toți din Franța.Victorii Arsenal: 1Victorii Valencia: 2Remize: 21-0 și 2-1cu RC Lens (1999/2000 Cupa Uefa)0-0 și 1-0 cu Villarreal (2003/04 Cupa UEFA)0-2 și 3-1 cu Sevilla (2013/14 UEL)Faza grupelor: locul 1 în Grupa E (16 puncte)Șaisprezecimi: 0-1 și 3-0 cu BATE BorisovOptimi: 1-3 și 3-0 cu RennesSferturi: 2-0 și 1-0 cu NapoliȘaisprezecimi: 2-0 și 1-0 cu CelticOptimi: 2-1 și 1-1 cu KrasnodarSferturi: 3-1 și 2-0 cu VillarrealAbsenți: Rebić (suspendat), Haller, Stendera, Tawatha (accidentați)Absenți: Ampadu, Hudson-Odoi, Rüdiger, Cahill (accidentați)Carlos del Cerro Grande (central), Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso (asistenți), Jesús Gil Manzano, José María Sánchez (adiționali), Raúl Cabanero (al patrulea oficial) - toți din Spania."Este important să ne bucurăm de acest joc. Jucăm în semifinale împotriva unui club mare. Este ceva special. Publicul a fost întotdeauna al 12-lea nostru jucător. Este important să primim acea scânteie de la ei. Am parcurs un drum lung și greu pentru a ajunge în semifinale. Fanii ne-au sprijinit extraordinar. Știm semnificația acestui joc pentru club. De aceea suntem atât de fericiți" -2-1 și 3-1 cu Basel (2012/13 UEL)Faza grupelor: locul 1 în Grupa H (18 puncte)Șaisprezecimi: 2-2 și 4-1 cu Shakhtar DonetskOptimi: 0-0 și 1-0 cu InterSferturi: 2-4 și 2-0 cu BenficaFaza grupelor: locul 1 în Grupa L (16 puncte)Șaisprezecimi: 2-1 și 3-0 cu Malmo FFOptimi: 3-0 și 5-0 cu Dynamo KievSferturi: 1-0 și 4-3 cu Slavia Praga