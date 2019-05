VIDEO Incidente la Barcelona, înaintea meciului cu Liverpool: Şase suporteri ai englezilor, reţinuţi

Circa 500 de fani ai echipei Liverpool au petrecut, marţi, în Placa Reial din Barcelona, unde s-au produs mai multe incidente.



Doi angajaţi ai unui hotel din zonă au fost agresaţi şi au avut nevoie de asistenţă medicală, iar alte două persoane au suferit contuzii, una dintre acestea din urmă alegându-se cu nasul spart. Mai multe persoane au fost aruncate în fântâna din piaţă.



Disgusting behaviour from one Liverpool ‘fan’ in Barcelona who pushes a local into the fountain \uD83E\uDD2C Those filming and laughing are just as bad \uD83D\uDE20 pic.twitter.com/hTgxtJcw3H

Liverpool fans have been causing disruption in Barcelona and so far 6 have been arrested, surely no need for this type of behaviour? pic.twitter.com/FZnqBJn73h