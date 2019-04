​LiveText Tottenham vs Ajax 0-0

Tottenham și Ajax se duelează într-o semifinală pe care nu ar fi pariat aproape nimeni la startul sezonului din Champions League. Londonezii au trecut în sferturi de favorita Manchester City, în timp ce <lăncierii> au trimis acasă deja două nume mari: Real Madrid și Juventus. Meciul de pe "Tottenham Hotspur Stadium" este în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.

Echipe:



Tottenham: Lloris (cpt) - Vertonghen, Sanchez, Alderweireld - Rose, Wanyama, Eriksen, Trippier - Moura, Llorente, Alli (3-4-3).

Ajax: Onana - Tagliafico, Blind, De Ligt (cpt), Veltman - Frenkie de Jong, Schone, Van de Beek - Neres, Tadic, Ziyech (4-3-3).







Tottenham și Ajax au mai fost adversare într-o singură dublă manșă europeană, în prima rundă a Cupei Cupelor, ediția 1981/82. Formația engleză s-a impus cu 6-1 la general (3-1 în deplasare, 3-0 acasă).





Ultimele cinci partide:





Tottenham: două victorii, trei înfrângeri



Tottenham - Brighton 1-0

Man. City - Tottenham 1-0

Man. City - Tottenham 4-3

Tottenham - Huddersfield 4-0

Ajax: patru victorii, o remiză Ajax - Vitesse 4-2

Groningen - Ajax 0-1

Juventus - Ajax 1-2

Ajax - Excelsior 6-2

Ajax - Juventus 1-1



De știut despre cele două formații:





Tottenham:

Tottenham a câștigat opt din cele zece meciuri disputate pe teren propriu în Champions League - inclusiv ultimele patru - și le-a pierdut pe celelalte două. Totteham are în acest sezon cea mai de succes campanie în Champions League. Precedentul cel mai bun rezultat al englezilor a fost în ediția 2010/11, când au ajuns până în faza sferturilor. Spurs a câștigat doar cinci din ultimele sale 13 meciuri jucate în toate competiile, pierzând șapte - înfrângerea din ultima partidă (0-1 cu West Ham United) a fost prima pe noul "White Hart Lane". Formația lui Pochettino a terminat la egalitate doar patru din toate cele 53 de meciuri jucate în sezonul 2018/2019 (32 victorii, 17 înfrângeri). Tottenham a fost învinsă în 17 jocuri în toate competițiile din acest sezon - cele mai multe înfrângeri după sezonul 2008/09 (19). A pierdut șase din ultimele zece meciuri jucate în campionat (3 victorii, o remiză), la fel de multe eșecuri câte a suferit în precedentele 28 de partide (22 victorii). Ajax:

Ajax pierduse ultimele trei meciuri jucate în deplasare în fazele eliminatorii din Champions League, înainte de a se impune în acest sezon pe "Santiago Bernabeu" (4-1 cu Real Madrid, în optimi). Olandezii au pierdut doar unul din cele 16 meciuri disputate în actuala ediție a Champions League (9 victorii, 6 remize) - 1-2 cu Real Madrid, în prima manșă din optimi. Ajax este singura formație care a început în preliminarii și se află încă în competiție. De asemenea, Ajax este prima echipă din istoria Cupei Campionilor Europeni / Champions League care a ajuns în semifinale după a trecut de trei tururi preliminare. Echipa lui Erik ten Hag nu a jucat în weekend. Meciul lor cu Graafschap era programat inițial cu două zile înainte de duelul cu Tottenham. Astfel, s-a decis ca toate meciurile etapei 33 din Eredivisie să fie amânate. Ajax este pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu PSV, ocupanta locului doi. Ajax a câștigat 13 din ultimele 15 meciuri disputate în toate competițiile, inclusiv ultimele patru. Singurele excepții au fost cu Juventus (scor 1-1), în meciul tur din sferturi, și cu AZ Alkmaar (scor 0-1), în Eredivisie. Formația din Amsterdam a câștigat șapte din ultimele opt partide jucate în deplasare în toate competițiile, pierzându-l pe celălalt. A înscris 24 de goluri în această perioadă și a primit doar 7. Ajax este prima echipă olandeză care ajunge în semifinalele Champions League, după PSV în sezonul 2004/05.

Despre jucătorii celor două echipe:

În echipa lui Tottenham se găsesc patru jucători care au evoluat la Ajax: Alderweireld (2008–13), Jan Vertonghen (2006–12), Davinson Sánchez (2016–17) și Christian Eriksen (2009–13). Ultimii trei au ajuns la Spurs direct de la Ajax. Eriksen a înscris 25 de goluri în 113 meciuri jucate în Eredivisie pentru Ajax, a câștigat trei titluri de campion și o Cupă a Olandei. Alderweireld a evoluat în 128 de partide pentru Ajax, a înscris șapte goluri și a cucerit aceleași trofee ca și Eriksen. Vertonghen a câștigat două titluri de campion, două Cupe, înscriind 23 de goluri în 155 de meciuri jucate în campionatul Olandei. În 2016/17, singurul sezon petrecut de Sánchez la formația olandeză, Ajax a terminat pe locul doi în Eredivisie. Columbianul a bifat 12 prezențe în parcursul echipei spre finala Europa League. Vertonghen și Klaas-Jan Huntelaar au fost colegi de echipă la Ajax între 2006 și 2008, în timp ce Eriksen și Alderweireld au jucat alături de Daley Blind din 2009 până în 2013. Au jucat în Anglia:





Daley Blind (Manchester United 2014–18)

Dušan Tadić (Southampton 2014–18)

Zakaria Labyad (Fulham 2016)



A jucat în Olanda:





Michel Vorm (Utrecht 2005–11, Den Bosch 2005/06)





Parcursul celor două formații până în semifinale:





Tottenham:



Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)

Rezultate: 1-2 și 1-0 cu Inter; 2-4 și 1-1 cu Barcelona; 2-2 și 2-1 cu PSV



Optimi: 3-0 și 1-0 cu Borussia Dortmund



Sferturi: 1-0 și 3-4 cu Manchester City



Ajax:



Turul II preliminar: 2-0 (tur) și 3-1 (retur) cu Sturm Graz

Turul III preliminar: 2-2 și 3-0 cu Standard Liege

Play-off: 3-1 și 0-0 cu Dynamo Kiev



Faza grupelor: locul 2 în Grupa E (12 puncte)

Rezultate: 3-0 și 2-0 cu AEK Atena; 1-1 și 3-3 cu Bayern Munchen; 1-0 și 1-1 cu Benfica



Optimi: 1-2 și 4-1 cu Real Madrid (deținătoarea trofeului)



Sferturi: 1-1 și 2-1 cu Juventus



Bilanțul lui Ajax în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 6 victorii, două înfrângeri





1968/69: 3-2 Spartak Trnava (3-0 acasă, 0-2 în deplasare)

1970/71: 3-1 Atlético Madrid (0-1 în deplasare, 3-0 acasă)

1971/72: 1-0 Benfica (1-0 acasă, 0-0 în deplasare)

1972/73: 3-1 Real Madrid (2-1 acasă, 1-0 în deplasare)

1979/80: 1-2 Nottingham Forest (0-2 în deplasare, 1-0 acasă)

1994/95: 5-2 Bayern München (0-0 în deplasare, 5-2 acasă)

1995/96: 3-1 Panathinaikos (0-1 acasă, 3-0 în deplasare)

1996/97: 2-6 Juventus (1-2 acasă, 1-4 în deplasare)



Ajax, trofee Cupa Campionilor Europeni / Champions League: 1971, 1972, 1973, 1995





Tottenham a mai jucat o singură dată în semifinale:





1961/62: 3-4 Benfica (1-3 în deplasare, 2-1 acasă)









Statistici semifinalele Champions League/ Cupa Campionilor Europeni



Jucătorii cu cele mai multe prezențe:





21: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

19: Paco Gento (Real Madrid)

17: Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern München)

16: Xavi Hernández (Barcelona)

15: Sergio Ramos (Real Madrid), Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

14: Iker Casillas (Real Madrid), Dani Alves (Barcelona, Juventus), Thomas Müller (Bayern München), John Terry (Chelsea), Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United), Víctor Valdés (Barcelona)



Cei mai buni marcatori:





13: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

11: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

7: Ferenc Puskás (Real Madrid)

6: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

5: Alessandro Del Piero (Juventus), Jari Litmanen (Ajax), Eusébio (Benfica)

4: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan), Zinédine Zidane (Juventus, Real Madrid)



Echipele cu cele mai multe prezențe:





29: Real Madrid

19: Bayern München

16: Barcelona

12: AC Milan, Juventus, Manchester United

Cele mai multe prezențe consecutive:

8: Real Madrid (2010/11–2017/18)

6: Barcelona (2007/08–2012/13)

5: Real Madrid (1955/56–1959/60), Bayern München (2011/12–2015/16)



Echipele cu cele mai mute goluri înscrise:





89: Real Madrid

59: Bayern München

41: Juventus

39: AC Milan

34: Liverpool



Echipele cu cele mai multe goluri primite:





71: Real Madrid

46: Bayern München

41: Barcelona

32: Manchester United

29: Juventus



Cea mai mare victorie în semifinale (într-un meci):

Champions League 4-0 Bayern München vs Barcelona (23/04/2013)

4-0 Bayern München vs Barcelona (23/04/2013)
0-4 Bayern München vs Real Madrid (29/04/2014)

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

6-0 Real Madrid vs Zurich (05/05/1964)7-0 Bayern München vs Barcelona (4-0, 3-0) 2012/1312-4 Eintracht Frankfurt vs Rangers (6-1, 6-3) 1959/6013 Liverpool 7-6 Roma (5-2, 2-4) 2017/1816 Eintracht Frankfurt 12-4 Rangers (6-1, 6-3) 1959/60