​Champions League: Tottenham vs Ajax (22:00), semifinala surpriză - Revelațiile actualei ediții se luptă pentru un loc în ultimul act

​Champions League a ajuns la faza semifinalelor, iar "balul" va fi deschis de partida dintre Tottenham și Ajax Amsterdam, revelațiile actualei ediții. Cel mai probabil nimeni nu se aștepta la o asemenea confruntare în penultimul act, însă cele două formații sunt pregătite să lupte până la capăt, după ce au eliminat nume mari din competiție. "Lăncierii" merg pe noul stadion al lui Tottenham, echipă care nu traversează cea mai bună perioadă. Partida va începe la ora 22:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.

Echipele probabile:

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Rose; Dier, Wanyama, Eriksen; Alli, Lucas; Llorente. Antrenor: Mauricio Pochettino.

Absenți: Son (suspendat), Kane, Lamela, Aurier, Winks (accidentați)

Incerți: Sissoko, Vertonghen (accidentați)



Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Van de Beek, Schöne; Neres, Tadić, Ziyech. Antrenor: Erik ten Hag

Absent: Bandé (accidentat)

Incert: Mazraoui (accidentat)

Arbitri: Antonio Mateu Lahoz (central), Pau Cebrián Devís, Roberto del Palomar (asistenți), Alejandro Hernández (VAR), Juan Martínez (asistent VAR), Alberto Undiano Mallenco (al patrulea oficial) - toți din Spania.



Ce au spus cei doi antrenori

"Va fi o noapte magică, să jucăm în semifinale pe noul nostru stadion este un lucru pe care nimeni nu l-ar fi putut crede sau la care nu s-ar fi gândit acum câteva luni. Este un joc la care este imposibil să fii obosit, să nu fii încântat că îl joci. Totul este mental.

Vom fi energici. Sunt două manșe - mâine vom juca primul meci, iar al doilea va fi la Ajax. Este atât de important modul în care abordăm meciul și cum o să gestionăm jocul timp de 90 de minute" - Mauricio Pochettino.



"Vrem să continuăm acest progres. Este uimitor faptul că suntem în semifinalele Ligii Campionilor - nimeni nu ar fi putut prezice la începutul sezonului că o echipă olandeză ar ajunge aici. Am obținut ceva, dar vrem mai mult.

Putem fi mai eficienți și să ne convertim ocaziile. Vrem să fim încrezători, dar nu putem fi naivi. Avem experiența multor meciuri. Cred că avem o șansă bună . Cred în echipa mea, în jucătorii de pe teren și în planul pe care l-am făcut împreună" - Erik ten Hag.



Întâlniri directe

Tottenham și Ajax au mai fost adversare într-o singură dublă manșă europeană, în prima rundă a Cupei Cupelor, ediția 1981/82. Formația engleză s-a impus cu 6-1 la general (3-1 în deplasare, 3-0 acasă).

Ultimele cinci partide:

Tottenham:

Despre jucătorii celor două echipe:

Daley Blind (Manchester United 2014–18)

Dušan Tadić (Southampton 2014–18)

Zakaria Labyad (Fulham 2016)



A jucat în Olanda:

Michel Vorm (Utrecht 2005–11, Den Bosch 2005/06)





Parcursul celor două formații până în semifinale:

Tottenham:



Faza grupelor: locul 2 în Grupa B (8 puncte)

Rezultate: 1-2 și 1-0 cu Inter; 2-4 și 1-1 cu Barcelona; 2-2 și 2-1 cu PSV



Optimi: 3-0 și 1-0 cu Borussia Dortmund



Sferturi: 1-0 și 3-4 cu Manchester City



Ajax:



Turul II preliminar: 2-0 (tur) și 3-1 (retur) cu Sturm Graz

Turul III preliminar: 2-2 și 3-0 cu Standard Liege

Play-off: 3-1 și 0-0 cu Dynamo Kiev



Faza grupelor: locul 2 în Grupa E (12 puncte)

Rezultate: 3-0 și 2-0 cu AEK Atena; 1-1 și 3-3 cu Bayern Munchen; 1-0 și 1-1 cu Benfica



Optimi: 1-2 și 4-1 cu Real Madrid (deținătoarea trofeului)



Sferturi: 1-1 și 2-1 cu Juventus



Bilanțul lui Ajax în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 6 victorii, două înfrângeri

1968/69: 3-2 Spartak Trnava (3-0 acasă, 0-2 în deplasare)

1970/71: 3-1 Atlético Madrid (0-1 în deplasare, 3-0 acasă)

1971/72: 1-0 Benfica (1-0 acasă, 0-0 în deplasare)

1972/73: 3-1 Real Madrid (2-1 acasă, 1-0 în deplasare)

1979/80: 1-2 Nottingham Forest (0-2 în deplasare, 1-0 acasă)

1994/95: 5-2 Bayern München (0-0 în deplasare, 5-2 acasă)

1995/96: 3-1 Panathinaikos (0-1 acasă, 3-0 în deplasare)

1996/97: 2-6 Juventus (1-2 acasă, 1-4 în deplasare)



Ajax, trofee Cupa Campionilor Europeni / Champions League: 1971, 1972, 1973, 1995





Tottenham a mai jucat o singură dată în semifinale:

1961/62: 3-4 Benfica (1-3 în deplasare, 2-1 acasă)

Statistici semifinalele Champions League/ Cupa Campionilor Europeni



Jucătorii cu cele mai multe prezențe:

21: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

19: Paco Gento (Real Madrid)

17: Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern München)

16: Xavi Hernández (Barcelona)

15: Sergio Ramos (Real Madrid), Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

14: Iker Casillas (Real Madrid), Dani Alves (Barcelona, Juventus), Thomas Müller (Bayern München), John Terry (Chelsea), Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United), Víctor Valdés (Barcelona)



Cei mai buni marcatori:

13: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

11: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

7: Ferenc Puskás (Real Madrid)

6: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

5: Alessandro Del Piero (Juventus), Jari Litmanen (Ajax), Eusébio (Benfica)

4: Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan), Zinédine Zidane (Juventus, Real Madrid)



Echipele cu cele mai multe prezențe:

29: Real Madrid

19: Bayern München

16: Barcelona

12: AC Milan, Juventus, Manchester United

Cele mai multe prezențe consecutive:

8: Real Madrid (2010/11–2017/18)

6: Barcelona (2007/08–2012/13)

5: Real Madrid (1955/56–1959/60), Bayern München (2011/12–2015/16)



Echipele cu cele mai mute goluri înscrise:

89: Real Madrid

59: Bayern München

41: Juventus

39: AC Milan

34: Liverpool



Echipele cu cele mai multe goluri primite:

71: Real Madrid

46: Bayern München

41: Barcelona

32: Manchester United

29: Juventus



Cea mai mare victorie în semifinale (într-un meci):

4-0 Bayern München vs Barcelona (23/04/2013)0-4 Bayern München vs Real Madrid (29/04/2014)

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

6-0 Real Madrid vs Zurich (05/05/1964)7-0 Bayern München vs Barcelona (4-0, 3-0) 2012/1312-4 Eintracht Frankfurt vs Rangers (6-1, 6-3) 1959/6013 Liverpool 7-6 Roma (5-2, 2-4) 2017/1816 Eintracht Frankfurt 12-4 Rangers (6-1, 6-3) 1959/60