​Fundaşul echipei Livepool, Virgil van Dijk, a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului în campionatul englez, premiu decernat de sindicatul fotbaliştilor profesionişti (PFA), transmite News.ro.

El a fost preferat lui Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Aguero, Sadio Mane şi Eden Hazard.

Cel mai bun tânăr jucător al sezonului a fost desemnat Raheem Sterling, de la Manchester City.



Congratulations, VVD! \uD83D\uDE4C @VirgilvDijk has been named as the @PFA Players’ Player of the Year. \uD83D\uDC4F #PFAawards pic.twitter.com/asSm60VFJS