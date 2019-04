​VIDEO Barcelona, tot mai aproape de titlul de campioană (2-0 cu Alaves)

Barcelona a deschis scorul în repriza secundă, prin Carlos Alena (54'), iar Luis Suarez a majorat avantajul în minutul 60, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Imediat după golul doi, Valverde l-a trimis în teren și pe Messi (în locul lui Dembele), dar tabela a rămas neschimbată.

Graţie acestui succes,Barcelona s-a distanţat la 12 puncte de Atletico Madrid, ocupanta locului secund în clasament. Trupa lui Simeone va evolua miercuri, pe teren propriu, cu Valencia. O înfrângere a lui Atletico în acest meci sau un succes al catalanilor sâmbătă, în partida cu Levante, i-ar aduce Barcelonei al 26-lea titlu de campioană.



"Este o bucurie imensă. Victoria este una capitală, care ne apropie de titlu. Îmi este indiferent dacă vom câştiga LaLiga după o înfrângere a echipei Atletico Madrid sau în weekend, după o victorie cu Levante. Ştiu că Atletico va lupta până la final, are asta în ADN. Messi (n.r. – care a intrat pe teren în minutul 61) are obiective individuale, însă era important ca el să fie menajat, pentru că ne aşteaptă meciuri importante", a spus Ernesto Valverde.



Vezi aici rezumatul partidei Alaves vs Barcelona.

S-au jucat marți:

SD Huesca - Eibar 2-0

Au marcat: Gallego (54), Avila (57).



Valladolid - Girona 1-0

A marcat: Michel (67).



Alaves - FC Barcelona 0-2

Au marcat: Alena (54), Suarez (60 - penalty).



Au mai rămas de disputat:

Miercuri

20:30 Atl. Madrid - Valencia

21:30 Espanyol - Celta Vigo

21:30 Leganes - Ath Bilbao

22:30 Levante - Betis

Joi



20:30 Sevilla - Rayo Vallecano

21:30 Real Sociedad - Villarreal

22:30 Getafe - Real Madrid

Clasament LaLiga:

