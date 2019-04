Concluziile lui Florin Segărceanu după ratarea finalei de FedCup: "A fost un vis frumos pentru noi, nu s-a terminat. Nu îmi reproşez nicio decizie"

​Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, a declarat după eşecul cu Franţa (2-3), din semifinala disputată la Rouen, că fetele s-au dăruit total pentru victorie şi că visul nostru de a juca finala nu s-a încheiat, scrie Agerpres. În plus, Segărceanu a precizat că nu își reproșează nicio decizie în ceea ce privește jucătoarele pe care le-a trimis în teren.





Simona Halep şi Monica Niculescu s-au bătut până la ultimul strop de energie fizică şi mentală pe teren, pentru fiecare minge, punct şi game. Ar fi meritat să câştige partida decisivă de dublu, dar câteva mingi au făcut diferenţa. Zeiţa Fortuna, dintr-un capriciu, a zâmbit Franţei, care va juca finala Fed Cup contra Australiei.



Florin Segărceanu a făcut după meci o scurtă sinteză a celor două zile de meciuri disputate la Rouen în semifinalele Fed Cup şi susţine că visul României de a juca finala nu s-a risipit: ''Concluziile sunt foarte frumoase. A fost un vis frumos pentru noi, nu s-a terminat . Am avut o semifinală cu Franţa, o atmosferă incredibilă, un eveniment cum eu nu am trăit încă. Le mulţumesc fetelor pentru cum s-au dăruit, iar în rest ce putem să facem decât să ne reîncărcăm bateriile, eu personal să mă rog pentru fete să aibă un sezon bun şi s-o luăm de la capăt la anul. Nu îmi reproşez nicio decizie. Pot să spun că sunt foarte mulţumit şi dacă ar veni cineva să mă întrebe dacă încă o dată aş merge pe aceeaşi formulă, aş face-o la fel''.



Segărceanu a precizat că varianta de dublu cu Halep şi Niculescu a fost discutată sâmbătă seara după primele partide de simplu: ''Aveam acest plan făcut cu o seara înainte, am discutat aceste aspecte şi în primul rând după accidentarea nefericită a Irinei, am întrebat dacă totul este ok cu ea şi ea a transmis că doreşte să joace. Că este obosită puţin, dar că va da totul şi îşi doreşte să joace. Şi s-a şi văzut, a jucat foarte bine, a dat totul, Un meci care se pierde la câteva puncte, nu ai ce să spui. În mod normal, prima noastră opţiune la dublu era Begu şi Niculescu, iar a doua opţiune Halep cu Niculescu''.



Căpitanul-nejucător al României a precizat că Irina Begu nu a intrat pe teren cu probleme la genunchi, deşi avea un bandaj, şi că accidentarea din finalul partidei cu Pauline Parmentier a avut loc la gleznă: ''Bandajul la genunchi este o problemă mai veche, uşoară, iar cu tape-uri, mulţi jucători joacă, nu pentru că au dureri. La o minge, ea a făcut o entorsă foarte urâtă, la gleznă, nu are nicio legătură cu genunchiul''.





Sâmbătă, în meciurile de simplu, Simona Halep a învins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a trecut de Mihaela Buzărnescu în două seturi, cu 6-3, 6-3. Duminică, în primul meci de simplu, Halep a învins-o pe Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, iar apoi Pauline Parmentier a câştigat cu 6-3, 2-6, 6-2 în faţa Irinei Begu. La dublu, Mladenovic şi Garcia au învins perechea Halep/Niculescu cu 5-7, 6-3, 6-4.





În 2016, la Montreal, Halep şi Monica Niculescu le-au bătut în sferturi pe Mladinovic şi Garcia cu 6-4, 3-6, 10-8, înainte de a juca finala.





Semifinala Franţa - România s-a jucat pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatori.







România a înfruntat Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite la Philadelphia, în SUA.





