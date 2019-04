Liga 2: Dacia Unirea Brăila vs Universitatea Cluj 0-8 / Goga a marcat de patru ori

Ceilalţi marcatori ai echipei pregătită de Bogdan Lobonţ au fost Gavra (de două ori), Cordoş şi Janos.





Întâlnirea CS Mioveni – Petrolul Ploieşti este programată marţi.





Clasament Liga 2:



1. Academica Clinceni 31 meciuri (64-17) 73 puncte

2. Chindia Târgoviște 30 (61-31) 67

3. Universitatea Cluj 31 (72-23) 66

4. Sportul Snagov 31 (48-28) 63

5. Petrolul Ploiești 30 (53-28) 59

6. FC Argeș Pitești 31 (44-25) 56 etc.



CS Balotești vs Luceafărul Oradea 0-0vs Metaloglobus 1-0 (Buziuc '73)vs FC Argeș Pitești 1-0 (Stancu '26)vs Aerostar Bacău 2-1 (Moldovan '53, Păun '90+6 / Vraciu '41)ACS Politehnica Timișoara vs Energeticianul 1-1 (Golda '52 / Tudorache '34)vs Pandurii Tg. Jiu 3-2 (Ioniță '64 pen, '86, '88 pen / Tudoran '45+2 pen, Ciobanu '52)UTA Arad vs Chindia Târgoviște 2-2 (El Hasni '42, Copaci '66 / Mihai '64, Leca '80)Ripensia Timișoara vs0-1 (Ignea '90+1)Dacia Unirea Brăila vs0-8 (Cordoș '5, Goga '13, '39, '40, '70, Janos '57, Gavra '64, '76)