​VIDEO La Liga: Eibar vs Atletico Madrid 0-1 / Lemar a înscris în minutul 85

Thomas Lemar a înscris singurul gol al meciului în minutul 85, când a reluat din 6 metri pasa lui Koke.Alaves vs Valladolid 2-2Celta Vigo vs Girona 2-1Eibar vs Atletico Madrid 0-1Vallecano vs Huesca 0-0Barcelona vs Sociedad13:00 Levante vs Espanyol15:00 Getafe vs Sevilla17:15 Real Madrid vs Athletic Bilbao19:30 Villarreal vs Leganes21:45 Betis vs Valencia1. Barcelona 32 meciuri (81-31) 74 puncte2. Atletico Madrid 33 (48-21) 683. Real Madrid 32 (56-38) 614. Sevilla 32 (54-39) 525. Getafe 32 (40-29) 516. Valencia 32 (36-27) 497. Athletic Bilbao 32 (36-37) 468. Alaves 33 (35-42) 46 etc.