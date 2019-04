VIDEO Juventus Torino, campioana Italiei pentru a opta oară consecutiv (2-1 vs Fiorentina)

Serie A

Juventus Torino și-a asigurat matematic al optulea titlul consecutiv de campioană a Italiei, după ce a învins-o pe Fiorentina, scor 2-1, în etapa a 33-a din Serie A. Bianconerri au adunat 87 de puncte și au 20 de lungimi în fața celor de la Napoli (mai au șase meciuri de disputat).





Fiorentina a început mai bine partida, a deschis scorul prin Milenkovic în minutul 6. Fundașul a înscris cu un șut din 6m. Alex Sandro a egalat în minutul 37, din centrarea lui Pjanic. În minutul 53, Cristiano Ronaldo a centrat în fața porții venind din flancul drept, iar Pezzella a trimis mingea în propria poartă.

Pentru Cristiano Ronaldo, acesta este al doilea trofeu câștigat alături de Juventus. În ianuarie, "Bătrâna Doamnă" s-a impus și în Supercupa Italiei, scor 1-0 vs AC Milan. Parma vs AC Milan 1-1vs Sampdoria 3-0vs Frosinone 1-0Empoli vs Spal 2-4Genoa vs0-1Lazio vs1-2Udinese vs Sassuolo 1-1vs Fiorentina 2-1Sâmbătă, de la 21:30: Inter Milano vs AS RomaLuni, de la ora 20:00: Napoli vs Atalanta1. Juventus 33 meciuri (67-23) 87 puncte2. Napoli 32 (61-28) 673. Inter Milano 32 (50-26) 604. AC Milan 33 (47-31) 565. AS Roma 32 (57-45) 546. Torino 33 (42-29) 537. Atalanta 32 (64-41) 538. Lazio 33 (47-35) 52 etc.