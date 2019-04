​​Liga 2: Sportul Snagov revine de la 0-2 și câștigă cu Pandurii (3-2; hat-trick Ioniță); Academica Clinceni continuă marșul spre promovare

Sportul Snagov a reușit o revenire de senzație în meciul din etapa a 31-a a ligii secunde. Ilfovenii au fost conduși cu 2-0 de Pandurii, însă au marcat de trei ori prin Alexandru Ioniță în ultima jumătate de oră (3-2 scor final). În altă partidă, Academica Clinceni a bătut Metaloglobus, scor 1-0, și s-a distanțat la șapte puncte de Chindia Târgoviște (locul 2, un meci mai puțin), cu șapte etape rămase de disputat.

11 victorii și o remiză (1-1 vs Ripensia) a înregistrat Academica Cliceni în ultimele 12 partide din liga secundă.





Rezultatele înregistrate sâmbătă în Liga a 2-a:



CS Balotești vs Luceafărul Oradea 0-0

Academica Cliceni vs Metaloglobus 1-0 (Buziuc '73)

Daco-Getica București vs FC Argeș Pitești 1-0 (Stancu '26)

Farul Constanța vs Aerostar Bacău 2-1 (Moldovan '53, Păun '90+6 / Vraciu '41)

ACS Politehnica Timișoara vs Energeticianul 1-1 (Golda '52 / Tudorache '34)

Sportul Snagov vs Pandurii Tg. Jiu 3-2 (Ioniță '64 pen, '86, '88 pen / Tudoran '45+2 pen, Ciobanu '52)

13:00 UTA Arad vs Chindia Târgoviște16:00 Ripensia Timișoara vs ASU Politehnica TimișoaraDacia Unirea Brăila vs Universitatea ClujCS Mioveni vs Petrolul Ploiești1. Academica Clinceni 31 meciuri (64-17) 73 puncte2. Chindia Târgoviște 30 (59-29) 663. Universitatea Cluj 30 (64-23) 634. Sportul Snagov 31 (48-28) 635. Petrolul Ploiești 30 (53-28) 596. FC Argeș Pitești 31 (44-25) 56 etc.